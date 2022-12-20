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Урбанистика

В Петербурге в 1,5 раза выросло число общественных пространств за год

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В ноябре работали 53 таких проекта, а в декабре 2022 года их количество увеличилось до 82. Все больше локаций открывается в историческом центре Петербурга, однако появляются объекты и на периферии: в Колпино, Пушкине, Кронштадте.

thelavrova / Shutterstock.com

Самыми заметными проектами в уходящем году стали пространство «Флагшток» на Крестовском острове, бизнес-пространство Seno между улицами Ефимова и Гороховой, а также продолжение благоустройства набережной реки Карповки.

Эксперты отмечают, что большая часть новых проектов открывается в историческом центре, чем в спальных районах. Однако есть интерес строить современные объекты и на периферии: в Колпино, Пушкине, Кронштадте, пишет «Деловой Петербург».

«Создание общественных пространств, которое изначально осуществлялось на частные средства, стало стимулом для качественных изменений в городской среде. Сейчас все чаще такие объекты создаются за федеральные и городские средства. Так, по итогам 2022 года на средства бизнеса создано порядка 45% от общего числа общественных пространств. Еще год назад таковых было 60%», — рассказала главный редактор портала Retrogradu.net Мария Уралова.

В ближайшие годы в Петербурге планируют открыть еще 57 общественных пространств. Объемные проекты от «Газпрома»: Охтинском мысу, около «Лахта Центра», у стадиона «Петровский». А еще компания «БестЪ» сообщала о планах реконструкции бывшего здания института «Источник» в общественное пространство «Ре: Карповка» с барной улицей.

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