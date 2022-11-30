Завод вдоль набережной реки Карповки перестроят в ресторанно-барную улицу и общественное пространство

Как пишет «РБК Петербург», в проект общественного пространства «РЕ: КАРПОВКА» и ресторанно-барную улицу собираются вложить порядка 2 млрд рублей. Председатель совета директоров «БестЪ» Андрей Лушников отметил, что планируется сделать «что-то похожее на проект Севкабеля по размаху».

По словам Лушникова, под рестораны и кафе отдадут весь первый этаж: «Мы планируем разместить там не менее 10 ресторанных концепций. Площадка там уже расчищена».

«Здание производственное, высота потолков там 5 метров, мы делаем витринные панорамные окна, первый этаж, как трансформер, может собираться в помещения от ста до тысячи метров. Пока проводим предброкеридж, собираем общую концепцию, интерес со стороны рестораторов уже есть», — сообщил Станислав Ступников, партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость».

Пока не ясно, как будут использовать верхние этажи. Рассматривается два варианта: апартаменты или бизнес-центр. Окончательное решение примут в первом квартале 2023 года.

«Это уникальное место — рядом есть река, это начало набережной реки Карповки, которая планируется быть пешеходной от улицы Даля до Большой Невки. Первый этаж здания будет в виде ресторанной улицы. Это старт прогулочного маршрута, можно подкрепиться, кофе взять собой и пойти гулять по набережной. Чтобы было можно сделать круг и вернуться обратно по другой стороне Карповки, где уже есть креативный парк, у нас есть желание кинуть пешеходный мост между двумя объектами», — рассказал Ступников.

Он также добавил, что рассматривается возможность сделать причал для аквабайков: «Мы ведем переговоры с клубом водных мотоциклов, уже есть оператор, который хочет сделать точку притяжения для них с легальной стоянкой, можно будет припарковаться и выйти перекусить, пообщаться, затем вернуться на свой байк и уплыть».