Показываем проект открытого бассейна у «Газпром Арены»

Комплекс построят у стадиона «Газпром Арена» по адресу: Южная дорога, 28. Проектная документация уже находится на экологической экспертизе, а с 15 ноября по 15 декабря пройдут общественные обсуждения. Предполагается, что гидротехническое сооружение площадью почти 6 тысяч квадратных метров возведут прямо в акватории Финского залива. Там разместят два открытых подогреваемых бассейна, которые будут работать круглый год.

Объект построят в целях «улучшения состояния здоровья детей и взрослых, для отдыха и развлечения». У здания сделают пристань, где смогут пришвартовываться катера.

Бассейнов будет два: большой — объемом на 2 тысячи кубометров и размерами 50 на 25 метров, и малый — объемом на 150 кубометров и размерами 20 на 10 метров. Рядом с комплексом планируют сделать пляжную зону со свободным доступом. В этом месяце у флагштока «Зенит» откроют ледовый каток площадью 2900 кв.метров.

Напомним, в начале июня о готовящемся проекте рассказали в администрации Петроградского района, им займется компания «Зенит-Арена», которая в 2019 году получила участок рядом со станцией метро «Зенит». Там планировали построить два открытых бассейна, веревочный парк и новый городской пляж.