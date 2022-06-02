На Крестовском острове у «Газпром Арены» появятся два открытых бассейна и пляж

Как рассказали в администрации Петроградского района, проектом займется компания «Зенит-Арена», которая в 2019 году получила участок рядом со станцией метро «Зенит». Там в ноябре 2021 года уже открыли каток на 1 100 квадратных метров. Следующей зимой его откроют для всех желающих.

А летом вместо катка появится пляж с шезлонгами и кабинками для переодевания. Рядом расположат крытые павильоны, детские площадки и даже площадка для минигольфа. На территории уже проводятся подготовительные работы, закупают пляжное оборудование и проектируют павильоны.

В зоне акватории планируют построить два отдельных открытых бассейна. Один будет предназначен для взрослых, его длина составит 50 метров. Второй — 20-метровый — спроектируют для детей. В будущем бассейны будут работать круглый год, их защитят от льда и волн Финского залива специальными сооружениями.