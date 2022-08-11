В Петербурге хотят построить 5 мостов через Неву. Разгрузят ли они центр? В спальные районы можно доехать быстрее?

Ново-Адмиралтейский мост

Где находится? Проходит через Большую Неву между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова до Адмиралтейских верфей.

Что за проект? Изначально планировали построить высокий мост в створе 22-й и 23-й линии Васильевского острова через Неву, но там он мешал Балтийскому заводу. Затем створ сместили выше по течению, в увязке с планами по выводу Адмиралтейских верфей. Чтобы не нарушать высотный регламент, предложили классический мост вровень с берегами. Но реализовать идею не удалось.

Какие плюсы? Повышает связность Васильевского острова с Адмиралтейским районом. Разгружает Благовещенский мост, тем самым позволяет сократить количество полос движения и восстановить трамвайную линию в Коломну через площадь Труда, которую демонтировали в 2000-х.

Какие минусы? Его расположение неудачно с точки зрения судоходства (здесь поворачивает фарватер). Мост расположен очень близко к Благовещенскому мосту, проходит через территорию Адмиралтейских верфей и выводит новые транспортные потоки на узкие исторические улицы. Прогулочная набережная Лейтенанта Шмидта перестанет быть удобной для пешеходов, потому что мост пересечет ее и станет препятствием.

Какие альтернативы? Развязка ЗСД в створе Шкиперского протока, которая уже сейчас строится. Она позволит автомобилям выезжать с южной части острова, тем самым разгрузит соседний мост — Благовещенский — для общественного транспорта. Вопрос строительства можно пока отложить.

Нужен ли нам этот мост? Западную часть Васильевского острова активно застраивают жильем, как на намывных территориях, так и в промзонах. Острову не хватает связности с соседними районами (даже с учетом ЗСД), поэтому новый мост все-таки востребован. Вопрос: какой ценой его можно построить, и стоит ли оно того.