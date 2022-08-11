В Петербурге хотят построить 5 мостов через Неву. Разгрузят ли они центр? В спальные районы можно доехать быстрее?

По новому генплану в Петербурге хотят построить 5 мостов через Неву: Ново-Адмиралтейский, Арсенальный, Орловский тоннель, Большой Смоленский и в створе Широтной скоростной магистрали. «Собака.ru» спросила у ведущего транспортного инженера компании OTS Lab, эксперта Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, автора телеграм-канала «Город в движении» Дмитрия Баранова о необходимости этих проектов.
Ново-Адмиралтейский мост
Где находится? Проходит через Большую Неву между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова до Адмиралтейских верфей.
Что за проект? Изначально планировали построить высокий мост в створе 22-й и 23-й линии Васильевского острова через Неву, но там он мешал Балтийскому заводу. Затем створ сместили выше по течению, в увязке с планами по выводу Адмиралтейских верфей. Чтобы не нарушать высотный регламент, предложили классический мост вровень с берегами. Но реализовать идею не удалось.
Какие плюсы? Повышает связность Васильевского острова с Адмиралтейским районом. Разгружает Благовещенский мост, тем самым позволяет сократить количество полос движения и восстановить трамвайную линию в Коломну через площадь Труда, которую демонтировали в 2000-х.
Какие минусы? Его расположение неудачно с точки зрения судоходства (здесь поворачивает фарватер). Мост расположен очень близко к Благовещенскому мосту, проходит через территорию Адмиралтейских верфей и выводит новые транспортные потоки на узкие исторические улицы. Прогулочная набережная Лейтенанта Шмидта перестанет быть удобной для пешеходов, потому что мост пересечет ее и станет препятствием.
Какие альтернативы? Развязка ЗСД в створе Шкиперского протока, которая уже сейчас строится. Она позволит автомобилям выезжать с южной части острова, тем самым разгрузит соседний мост — Благовещенский — для общественного транспорта. Вопрос строительства можно пока отложить.
Нужен ли нам этот мост? Западную часть Васильевского острова активно застраивают жильем, как на намывных территориях, так и в промзонах. Острову не хватает связности с соседними районами (даже с учетом ЗСД), поэтому новый мост все-таки востребован. Вопрос: какой ценой его можно построить, и стоит ли оно того.
Арсенальный мост
Где находится? Соединяет Арсенальную и Воскресенскую набережные в створе Арсенальной и Таврической улиц с выходом на Полюстровский проспект.
Что за проект? Мост предусмотрен еще генеральным планом 1986 года. В последнее время предполагали: он станет стартовой точкой магистрали непрерывного движения М7 (она проходит через Удельный парк до Выборгского шоссе). В новом генплане М7 имеет более низкий класс (но повысили класс Пискаревского проспекта, где теперь предполагается непрерывное движение). Функциональную зону транспортной инфраструктуры на территории Удельного парка значительно сократили, заменив надземный участок на тоннель. Полюстровский проспект теперь планируют соединить путепроводом с Политехнической улицей.
Какие плюсы? Мост входит в створы Таврической и Арсенальной улиц и имеет выходы на Суворовский проспект и к площади Мужества через Политехническую улицу — что удобно для организации общественного транспорта. Заметно сократит время поездки из центра в Калининский район, если вместе с новым мостом обеспечить реальный приоритет движения общественного транспорта, так, чтобы он двигался независимо от пробок.
Какие минусы? Он может сильно загрузить Таврическую улицу, но движение реально разрешить только для общественного транспорта. Для развязок на съездах с моста здесь нет места. Нельзя закладывать в проект большую интенсивность движения, иначе увеличится транспортная нагрузка на центр города (а она итак очень высокая). Литейный мост радикально не разгрузит, но подтолкнет город к уменьшению полос на нем и восстановлению трамвайного движения.
Какие альтернативы? Орловский тоннель, мост в створе Феодосийской улицы, но эти варианты еще хуже.
Нужен ли нам этот мост? Мост определенно нужен, например, хотя бы по причине низкой связности и активной застройки промышленных зон в сером поясе. Должен улучшить работу общественного транспорта.
Орловский тоннель
Где находится? Между Смольной и Свердловской набережной под Невой.
Что за проект? Впервые переправа включена в генплан 1948 года. Последний проект, представленный в 2018 году, предполагает строительство двух тоннелей по 2 полосы движения. Начинаются они на левом берегу Невы в на территории сада «У Невы» в районе площади Растрелли и выходят на правом — на территории сада «Нева» между Пискаревским проспектом и шоссе Революции.
Какие плюсы? Может улучшить связность центрального района с северо-восточными направлениями, а именно — через Пискаревский проспект, который доходит до КАД, а в будущем должен продолжиться до Токсовского шоссе.
Какие минусы? Проект очень дорогой и сложный, без инвестора не обойтись, а значит и проезд может быть только платный. Строительство практически уничтожит сады «Нева» и «У Невы». Сам тоннель не имеет створной связи с улично-дорожной сетью центрального района. Единственный выход — Смольная набережная, которая уже достаточно сильно загружена.
Какие альтернативы? Арсенальный мост.
Нужен ли нам этот мост? Не вижу острой необходимости в нем. Проект не связан с развитием общественного транспорта. Улучшение условий для автомобиля противоречит задаче — разгрузить исторический центр.
Большой Смоленский мост
Где находится? Соединяет Невский и Красногвардейский районы, от створа улицы Коллонтай до Большого Смоленского проспекта.
Что за проект? Предполагается, что он улучшит транспортное сообщение между левым и правым берегами Невы. Мост будет разводной и общедоступный. Это решение уже на стадии проектирования. Планируют воплотить до 2030 года.
Какие плюсы? Мост — часть дуговой магистрали, связывающей почти все периферийные районы города. На нем запланированы трамвайные пути, тротуар и велодорожка. Это улучшит условия для мобильного транспорта. С точки зрения архитектуры проект симпатичный.
Какие минусы? Ради моста хотят снести восемь исторических зданий. Большие и сложные транспортные развязки на правом и левом берегах Невы избыточны. Учитывая узость проспекта Обуховской обороны, нет смысла строить полную развязку по схеме клеверный лист, тем более что один из съездов все равно не помещается. Съезды можно сделать более компактно, со светофорами. Это позволит отказаться от сноса части зданий. Интенсивность движения на проспекте Обуховской Обороны необходимо снизить, а трамвайные пути — изолировать от потока. Мост не является самодостаточным решением и не сильно повышает связность двух берегов. Сейчас транспортные потоки направлены в основном вдоль Невы из-за того, что Невский район сильно изолирован от соседних. Потенциал моста раскроется только по мере продолжения магистрали во Фрунзенский и Московский районы, а также в Красногвардейский район.
Какие альтернативы? Мостовой переход Широкой магистрали скоростного движения через Неву. Он будет платный, и только для индивидуальных автомобилей. Есть возможность скорректировать съезды с моста за счет светофоров. Это вполне обосновано, учитывая категории и параметры пересекающихся улиц. Если сделать развязку более компактной, можно сохранить 7 из 8 предназначенных под снос домов.
Нужен ли нам этот мост? Необходимость обсуждают в свете большого расстояния между ближайшими мостами и низкой связности Невского района в широтном направлении, в формировании дуговой магистрали. Это неотъемлемый элемент развития улично-дорожной сети в сером поясе, где низкая связность — одна из основных проблем.
Мост в створе Широтной скоростной магистрали
Где находится? В створе улиц Фаянсовая и Зольная.
Что за проект? Часть шестиполосной Широтной магистрали скоростного движения. Она начинается от ЗСД, вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее Кудрова, и продолжится далее до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»). Планируют и ответвление в сторону Всеволожска. Строительство ШМСД (здесь и далее —Широтной магистрали скоростного движения. — Прим. ред.) начали в прошлом году.
Какие плюсы? Удобен для автомобилистов. Мост сильно сокращает путь между Московским, Фрунзенским и Невским районами. Позволяет переключить потоки машин с Александро-Невского моста и будущего Большого Смоленского. Это позволит использовать их для преимущественного движения общественного транспорта. Может разгрузить и Обводный канал, что, надеюсь, поможет городу принять решение не превращать его в магистраль непрерывного движения.
Какие минусы? Проект стимулирует людей больше пользоваться автомобилями.
Какие альтернативы? Это часть ШМСД, которая строится уже. Но рассматривали строительство тоннеля в этом же створе. Его построить сложнее и дороже, но это позволило бы сильно уменьшить негативное воздействие на территории, например, на парк 50-летия Октября и жилую застройку в районе Стеклянного городка. Условной альтернативой можно назвать предлагаемый мной мост через Неву в створе Южной широтной магистрали в районе поселка Усть-Славянка для выхода из Южной планировочной зоны на Октябрьскую набережной и Мурманское шоссе. Это позволит частично переключить потоки на внешние связи, а не заводить их внутрь города.
Нужен ли нам этот мост? Переход через Неву необходим как неотъемлемая часть проекта ШМСД, который реализуется уже.
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