«Хаотичные градостроительные решения снизят стоимость недвижимости через 3 года»: Мария Элькина — о застройке Петроградской стороны

Современные градостроительные инструменты позволяют довольно точно предсказывать последствия тех или иных градостроительных решений и стратегий. Важно изучать и планировать застройку, оценивать количество общественных пространств, транспортную инфраструктуру. Пока у нас эта система работает на примитивном уровне. Можно говорить, что один комплекс все ужасно испортит. Но на самом деле гораздо хуже то, что мы не представляем, как будет дальше развиваться Петроградская сторона, как, собственно, и весь Петербург.