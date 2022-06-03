«Хаотичные градостроительные решения снизят стоимость недвижимости через 3 года»: Мария Элькина — о застройке Петроградской стороны

На территории старой автобазы на Петроградской стороне возведут девятиэтажные жилые дома. Проект закрепляет многоэтажный характер застройки этой части острова. Специально для «Собака.ru» архитектурный критик Мария Элькина объясняет на примере Петроградской стороны, почему город продолжает развиваться неэффективно и как это можно исправить.
Одно здание не изменит радикально характер застройки. Но учитывая, что подобных проектов достаточно много, плотность населения на острове станет выше, нагрузка на инфраструктуру возрастет, визуальный облик будет сильно отличаться от исторической части Петроградской стороны. Необходимо акцентировать внимание не на критике конкретного проекта, а на том, что градостроительные решения в городе довольно непредсказуемые — и это влечет за собой множество последствий.
Петроградской не хватает общественных пространств, зеленых зон, многофункциональных комплексов. Отсутствие улучшения качества среды — это упущенная выгода. Хаотичные градостроительные решения снизят стоимость недвижимости на острове через три года. В итоге мы будем вкладывать в территорию больше, чем получать. Нового Мурина на Петроградской, безусловно, не будет. Но как поменяется жизнь на острове — вопрос открытый.
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Современные градостроительные инструменты позволяют довольно точно предсказывать последствия тех или иных градостроительных решений и стратегий. Важно изучать и планировать застройку, оценивать количество общественных пространств, транспортную инфраструктуру. Пока у нас эта система работает на примитивном уровне. Можно говорить, что один комплекс все ужасно испортит. Но на самом деле гораздо хуже то, что мы не представляем, как будет дальше развиваться Петроградская сторона, как, собственно, и весь Петербург.
В идеале город должен ввести довольно жесткие ограничения на жилую застройку и разработать новую систему градостроительного регулирования. Это поможет нам понять, как территория выглядит сейчас и как изменится при новых параметрах. Для каждого района необходимо обсуждать мастер-планы, где указаны объемы застройки, транспортная инфраструктура и зеленые зоны. Так делают в Европе и в благополучных городах Азии. Перестройка системы займет несколько лет, но это крайне важно. Пока город продолжает развиваться неэффективно.
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