Территорию старой автобазы на Петроградской стороне застроят девятиэтажными жилыми домами

Как пишет «Деловой Петербург», инвестором выступает ООО «Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай Восток"» (структура группы RBI Эдуарда Тиктинского). А проект разрабатывали в ООО «Евгений Герасимов и партнеры». Жилые дома появятся на месте автотранспортного предприятия, участок которого выходит также на Петергофскую и Малую Зеленину улицы.

Жилой комплекс будет состоять из трех домов до 33 метров: два девятиэтажных здания и одно четырех. Общая площадь корпусов составит около 32 000 квадратных метров, жилая площадь — 18 000 квадратных метров, общее количество квартир — 224. Это 145, 70 и 9 квартир в каждом корпусе соответственно. Помимо этого, учтен подземный паркинг на 154 машино-места, а также 22 места на наземных парковках. А на первых этажах предусмотрено 17 мест для коммерческих нужд с отдельными входами с улицы.

Рецензент Феликс Буянов охарактеризовал стиль постройки как «строгий ар-деко». Он также подчеркнул, что место, где возведут жилые дома, особенно важно в градостроительном плане из-за близости подстанции «Красное знамя».

Однако члены совета раскритиковали некоторые решения. В частности, они обратили внимание на слишком большой вынос эркера (на 2 метра) и на монотонность фасада. «Такого не было в Петербурге никогда, чтобы одну тему по фасаду пускать при такой высоте», — добавил архитектор Михаил Мамошин.

По словам архитектора Никиты Явейна, застройки предыдущих периодов не была такой высокой выглядела гораздо более камерной. Теперь в этом районе появляются новостройки и все примерно одной высоты.

«Во мне борются два чувства. С одной стороны, это очень профессионально рисованная и мастеровитая работа. С другой — в этом районе происходит жуткий сбой масштаба. Нужно подумать над пересмотром норм, позволяющих строить на Петроградской стороне здания высотой 33 метра, поскольку такая высота здесь не поддерживается общественностью», — поделился ощущениями архитектор Никита Явейн.