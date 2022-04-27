На северном намыве Васильевского острова собираются построить микрорайон на 30 тысяч жителей

Участок расположен на намывных территориях Невской губы Финского залива, общая площадь застройки оценивается в 163 га. Под встроенные помещения отдадут около 130 тыс. квадратных метров, которые планируют отдать под торговлю и услуги.

В микрорайоне дома на видовой части намыва будут построены по принципу закрытых дворов. Высотность и этажность будущей жилой застройки пока не утверждены. Также на намыве планируют открыть четыре школы и восемь детских садов. Помимо этого, в проекте предусмотрены строительство спорткомплекса и парковки. Вдоль уличной сети обещают проложить велодорожки. Также есть вероятность, что возле воды появится пляж, хотя этот вопрос пока детально не прорабатывался. Завершить строительство планируют к 2034 году.

Права на застройку намыва принадлежат «Группе ЛСР». Разработкой проекта жилмассива занимались сразу несколько компаний: «Специализированный застройщик "ЛСР"», «Евгений Герасимов и партнеры», «Урбис-СПБ», «Земцов, Кондиайн и партнеры», «Интерколумниум» и «Архитектурная мастерская "Б2"».