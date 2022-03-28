Бизнесмен Вячеслав Заренков: «Надо не оболочку Петербурга поддерживать, а комплексно приводить его в порядок»

Вы продали ГК «Эталон», которой управляли более 30 лет. Что делаете сейчас?

Я занимаюсь меценатством с тех пор, как вышел из бизнеса в феврале 2018-го. Еще десять лет назад я создал фонд «Со­зидающий мир», цель которого — объединение людей разных стран на основе созидания и искусства. Поддерживаем ху­дожников, писателей, артистов, организуем международные выставки. Два года назад учредили одноименную премию, ко­торая присуждается талантливым писателям и художникам.

Но и без строительства мне никак: выделяю деньги на воз­ведение храмов, монументов, скульптур. В Петербург я при­езжаю в период белых ночей, большую часть года провожу на Кипре и сейчас строю здесь первый на острове планетарий.

Планетарий на Кипре? Откуда такая идея?

Потому что на Кипре все 365 дней в году можно видеть звезды на небе. Так что мы с московским и кипрским университетами разрабатываем для студентов программы по изучению космо­са и астрономии. Через огромные телескопы, объединенные в единую сеть астрономических наблюдений, студенты (и пе­тербургских вузов тоже!) смогут в онлайн-режиме увидеть, например, небо Аргентины или любой другой страны.

Вы почетный меценат Петербурга — вам первому вручили этот знак отличия летом 2021-го. Эта награда подразумевает, что вы потратили миллионы на благо­творительность: в вашем случае и на реставрацию культурных памятников и на строительство храмов. Что вами движет?

Я родился в обычной белорусской деревне, где простые люди всегда помогали друг другу. Родную школу не забываю: сде­лал ремонт, оборудовал компьютерный класс, купил автобус. Для детей устраиваю экскурсии — были с ними в Москве, Петербурге, на Кипре. Вы бы видели их глаза! Эту радость, которую испытываешь, не сравнить ни с чем! А для человека радость и есть самое главное в жизни. А восторг художников, которые побывали в разных странах и представили свои кар­тины! Я получаю сотни благодарственных писем и вижу, что все это делаю не зря.