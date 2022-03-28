Бизнесмен Вячеслав Заренков: «Надо не оболочку Петербурга поддерживать, а комплексно приводить его в порядок»

В домах, построенных бизнесменом в Петербурге, живет почти 300 тысяч человек, по численности это четыре Выборга. В свои 71 (сегодня у Вячеслава Заренкова день рождения!) почетный меценат помогает художникам, пишет книги, строит планетарий, церкви и открыл Zarenkov Gallery.
Вы продали ГК «Эталон», которой управляли более 30 лет. Что делаете сейчас?
Я занимаюсь меценатством с тех пор, как вышел из бизнеса в феврале 2018-го. Еще десять лет назад я создал фонд «Созидающий мир», цель которого — объединение людей разных стран на основе созидания и искусства. Поддерживаем художников, писателей, артистов, организуем международные выставки. Два года назад учредили одноименную премию, которая присуждается талантливым писателям и художникам.
Но и без строительства мне никак: выделяю деньги на возведение храмов, монументов, скульптур. В Петербург я приезжаю в период белых ночей, большую часть года провожу на Кипре и сейчас строю здесь первый на острове планетарий.
Планетарий на Кипре? Откуда такая идея?
Потому что на Кипре все 365 дней в году можно видеть звезды на небе. Так что мы с московским и кипрским университетами разрабатываем для студентов программы по изучению космоса и астрономии. Через огромные телескопы, объединенные в единую сеть астрономических наблюдений, студенты (и петербургских вузов тоже!) смогут в онлайн-режиме увидеть, например, небо Аргентины или любой другой страны.
Вы почетный меценат Петербурга — вам первому вручили этот знак отличия летом 2021-го. Эта награда подразумевает, что вы потратили миллионы на благотворительность: в вашем случае и на реставрацию культурных памятников и на строительство храмов. Что вами движет?
Я родился в обычной белорусской деревне, где простые люди всегда помогали друг другу. Родную школу не забываю: сделал ремонт, оборудовал компьютерный класс, купил автобус. Для детей устраиваю экскурсии — были с ними в Москве, Петербурге, на Кипре. Вы бы видели их глаза! Эту радость, которую испытываешь, не сравнить ни с чем! А для человека радость и есть самое главное в жизни. А восторг художников, которые побывали в разных странах и представили свои картины! Я получаю сотни благодарственных писем и вижу, что все это делаю не зря.
Это ваша единственная мотивация?
Знаете, в 2008–2010 годах мы готовили компанию к выходу на IPO, и я не вылезал из командировок: за одни сутки мог побывать в трех странах. И разговаривая с иностранными инвесторами, я осознал: они не только не знают ничего о России, они пользуются какой-то фантастически искаженной информацией. Я как-то наткнулся в Лондоне на гид, в котором на полном серьезе было написано, что в Петербурге по Невскому гуляют медведи, а мужики в шапках-ушанках у Эрмитажа пьют водку. Ситуация верна и в обратную сторону: русские плохо представляют себе реалии жизни в других странах. Тогда я подумал: почему бы не исправить ситуацию через искусство и литературу? Я открыл фонд и начал проект «Мир глазами художников». За эти десять лет русские художники посетили более 20 стран, написали во время путешествий более полутора тысяч картин, все они хранятся в нашем фонде. Мы также привозили иностранных художников и режиссеров в Россию, причем не в Петербург и Москву, а в Сибирь, Якутию. После таких поездок мир в глазах иностранцев переворачивался.
Вы только что открыли в Петербурге Zarenkov Gallery. Какие амбиции у этого пространства?
Выставлять современных художников (некоторые работы можно будет увидеть только в VR-очках!), продавать цифровые картины, проводить мастер-классы и конференции: словом, сочетать традиционное искусство, живое общение и виртуальную реальность. Ждем всех в арт-пространстве на 10-м этаже апарт-отеля «YE’S Марата» на Социалистической улице — у нас там еще коворкинг и невероятная терраса с видом на центр.
Ваша компания построила в Петербурге более 300 домов. Какими проектами вы гордитесь?
Я бы лучше оперировал другими цифрами. В построенных компанией «Эталон» домах проживает примерно 280 тысяч человек. Это почти четыре Выборга или два английских Кембриджа. На первое место я бы поставил ЖК «У Ростральных колонн». Рестораны, спа-отель, бассейн, фитнес-клуб — в этом ЖК есть все: мы делали проект совместно с London & Regional Properties, одной из крупнейших частных компаний Европы в сфере недвижимости. Еще я бы выделил жилой комплекс «Морской каскад» на Васильевском острове. Да и все остальные проекты тоже неплохие.
Как оцениваете Петербург с точки зрения строителя?
Петербург — морской город, и давно назрела необходимость разработать единую концепцию его прибрежных территорий совместно с девелоперами. Но курировать соблюдение этой концепции должен губернатор: это масштабный проект.
А что скажете как бизнесмен и петербуржец?
Если ехать по Невскому и не заглядывать внутрь парадных и в отдаленные кварталы, то Петербург — красивый и замечательнейший. Но надо не только оболочку города поддерживать, а комплексно приводить его в порядок. Например, превращать наши дворы-колодцы в красивейшие мощеные дворики, где можно гулять и сидеть в кафе. Город и бизнес по отдельности с этой задачей не справятся. Надо менять законодательство и создавать частно-государственные предприятия, заинтересовать бизнес льготами.
Вы еще и книги пишете.
В основе книг лежат мой жизненный опыт и советы. Есть и художественные книги, и методические («Управление проектами». — Прим. ред.). Не так давно издал сказочную повесть «Три маски короля». Сюжет в том, что все мы всегда носим маски. Позже я обратился к композитору Михаилу Крылову и хореографу Мариинского театра Юрию Смекалову, с которым давно дружу, чтобы поставить балет по этому сюжету. Получилось замечательно — притча о борьбе добра со злом! Зрители 10 минут аплодировали стоя!
Писали книгу, а получилось либретто к балету!
Да, хотя многие не верят, что я сам писал либретто. А я очень люблю балет и действительно написал три либретто к балетам: «Три маски короля», Back to Life, «Орр и Ора». Премьера балета «Орр и Ора» прошла в Большом театре Белоруссии, а в Самарском театре идут балет-couture Back to Life и балет-притча «Три маски короля» (был также показан на Новой сцене Мариинского театра. — Прим. ред.).
Жена разделяет ваши интересы?
Я много трачу на поддержку искусства и просветительство, а какой женщине понравится, когда деньги уходят из семейного бюджета? Но моя жена Галина — человек искусства, пишет стихи, и я ее первый слушатель. На ее тексты написано 100 песен, их исполняют Таня Буланова, «Сурганова и оркестр». А однажды я сам написал стих своей жене. И это притом, что поэзия мне всегда давалась тяжело. Как-то возвращался из командировки и вдруг осознал, что завтра 8 марта, а подарка для любимой женщины нет. Пока летел домой, вспоминал нашу жизнь, стал записывать яркие моменты и вдруг увидел, что они складываются в какой-то стихотворной рифме. По прилете я позвонил Юре Охочинскому с просьбой написать музыку. А рано утром он мне уже прислал песню. Я включил ее жене, она слушала — и даже слезинки в глазах показались. Я понял, что попал в самое сердце.
В марте у вас день рождения. Какими выводами можете поделиться?
Основные для себя выводы я сделал в 57–58 лет. Тогда я понял, что еще пять-семь лет — и надо выходить из бизнеса. А сейчас я стараюсь физически и умственно быть активным, продолжаю познание мира, потому что это и есть жизнь. И про шахматы не забываю, одна-две партии в день — это моя гимнастика.
В 2018 году семья Заренкова продала 25% акций ГК «Эталон». С того времени участия в бизнесе компании ее основатель не принимает.
Вячеслав Адамович строит православные храмы в России, Белоруссии, Сербии, Болгарии и на Кипре. В Петербурге на средства Заренкова был восстановлен храм Рождества Христова на Песках и построен храм Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице.
Текст: Амера Карлос
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