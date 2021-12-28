На начальные этапы строительства ИТМО «Хайпарк» выделят 3 млрд рублей

На строительство ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Петербурга выделят 3 млрд рублей от Правительства РФ. Комплексного научно-образовательный инновационный центр возведут на базе Университета ИТМО. Это распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Также сообщают, что около 2 млрд рублей до конца года выделит Правительство Петербурга. Следующий этап финансирования проекта проведут в 2022-2024 годы.
Деньги пойдут на строительство главного учебного корпуса, общежитий, студенческого клуба и нескольких коммунальных сооружений. Все это станет частью Второго кампуса ИТМО, в котором разместят магистратуру и аспирантуру. Они будут специализироваться на прикладных исследованиях и разработках.
Главный корпус и несколько зданий общежитий сдадут в середине 2024 года. Средства, выделенные из городского бюджета, пойдут на развитие инфраструктуры.
Второй кампус о обустроят по стандартам Green Zoom с использованием энергосберегающих технологий. Главный учебный корпус будет занимать 30 тысяч квадратных метров. По проекту он будет создан в виде единого ансамбля из девяти зданий. Его объединят общей крышей в форме гигантского диска, на котором разместят спортивные зоны.
Помимо аудиторий, учебный корпус будет включать в себя множество коворкингов для проектной и индивидуальной работы, фабрику-лабораторию для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровую библиотеку, фуд-корт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Заметной особенностью здания станет атриум-трансформер, который превращается в конгресс-зал на 2 тысячи человек.
В общежитиях будут в основном однокомнатные или двухкомнатные квартиры, рассчитанные на двух или трех человек. В апартаментах будет отдельная кухня и санузел. Отдельно предусмотрели комнаты и для маломобильных групп населения.
Помимо этого, отдельно создадут студенческий клуб в виде медиакомплекса. В нем предусмотрено место для проведения мероприятий на 500 человек, также студенты смогут записать подкасты или видео для своего проекта. Вместе с кампусом начнут возводить и жилые дома для преподавателей, студентов и резидентов ИТМО «Хайпарк».
Напомним, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития. Также в мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».
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