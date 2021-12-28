На начальные этапы строительства ИТМО «Хайпарк» выделят 3 млрд рублей

Также сообщают, что около 2 млрд рублей до конца года выделит Правительство Петербурга. Следующий этап финансирования проекта проведут в 2022-2024 годы.

Деньги пойдут на строительство главного учебного корпуса, общежитий, студенческого клуба и нескольких коммунальных сооружений. Все это станет частью Второго кампуса ИТМО, в котором разместят магистратуру и аспирантуру. Они будут специализироваться на прикладных исследованиях и разработках.

Главный корпус и несколько зданий общежитий сдадут в середине 2024 года. Средства, выделенные из городского бюджета, пойдут на развитие инфраструктуры.

Второй кампус о обустроят по стандартам Green Zoom с использованием энергосберегающих технологий. Главный учебный корпус будет занимать 30 тысяч квадратных метров. По проекту он будет создан в виде единого ансамбля из девяти зданий. Его объединят общей крышей в форме гигантского диска, на котором разместят спортивные зоны.