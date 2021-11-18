Знакомьтесь, Марианна Гусева — 93-летняя внучка инженера Басевича. Он спроектировал дом на Петроградской, большую часть которого хотят снести

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции бывшего доходного дома Басевича на Большой Пушкарской улице для нужд Академии танца Бориса Эйфмана. Здание пережило блокаду, но в последние годы оно неоднократно горело и находится в аварийном состоянии. Внучка инженера-технолога Иссахара Басевича, проектировавшего доходный дом, мечтает сохранить здание и приспособить его для жителей Петроградской. «Собака.ru» поговорила с Марианной Петровной о семье, будущем дома и красоте Ленинграда.
О семье
Иссахар Исаакович Басевич родился в городе Пинске, Минской губернии. Окончил Рижский политехнический институт по специальности инженер химик-технолог. Участвовал в строительстве Содовой фабрики, завода по производству минеральных красок в Харькове и других объектов. В начале XX века женился на Берте Магидсон и переехал в Петроград. У них появились на свет дети: сын Михаил и дочь Аида. А в 1918-м году Иссахар Басевич устроился мыловаром на Невском химическом заводе «Дерби».
В студенческие годы дочку Иссахара Исааковича обвинили в анархизме, она около 30 лет провела в ссылках и лагерях. А его сын умер от голода в 16 лет — это потрясение сильно отразилось на здоровье Иссахара Басевича, он стал часто болеть и скончался в 1934-м году. А через несколько лет — и его жена.
После смерти бабушки Аида Басевич взяла с собой в Калугу в ссылку младшую дочь Татьяну, а старшую — Марианну — оставила с мужем в квартире в доме на Кронверкском, которую Иссахару Исааковичу дали за проектирование дома на Большой Пушкарской, 7. Когда опекуна Марианны арестовали, имущество все конфисковали. Самое большое воспоминание, сохранившееся до наших дней, — дом, спроектированный Иссахаром Басевичем, на Петроградской.
Вы мечтали стать архитектором. Вдохновились дедушкой?
Мама работала в «Главленинградстрое», потом была заведующей лабораторией Цементного завода. Она подрабатывала копированием на кальку и приносила домой разные чертежи. Я с большим удовольствием помогала ей копировать их с помощью рейседера и туши. У меня очень хорошая эмоциональная и зрительная память — помнила все, как картину. И тогда поняла, что хочу стать архитектором!
И вы им все-таки стали!
Да! В 1941-м году мать арестовали, а нас с сестрой отправили в детдом в Челябинской области. Его расформировали почти сразу после окончания Великой Отечественной войны. И я поехала в Москву поступать в архитектурный техникум. Но по рекомендации тети пошла учиться в Московский торфяной техникум на строительное отделение. Там познакомилась со своим мужем Виктором Гусевым. Вместе мы работали на болотно-подготовительных работах, а после — в тресте «Торфострой». Виктор был трудоголиком, порядочным человеком и заслуженным строителем с орденом Ленина. Он создал в Ленинграде почти все важные промышленные проекты, а потом стал возводить жилые дома. В 1960-м году получили квартиру в доме, который строил муж, на Дрезденской улице. Я пошла работать в «Гипропищепром» в отдел генплана. А после перешла в Проектный институт №1 (тогда он находился в доме Монферана) и стала ведущим архитектором.
Когда вы начали интересоваться биографией вашего дедушки?
Мне было пять лет, когда дедушка скончался. Маме немногое удалось рассказать о нем, поскольку почти всю жизнь она провела в ссылках. До настоящего времени никаких вещей не сохранилось. В 1941-м году у нас конфисковали имущество, в том числе библиотеку дедушки, фотографии и бумаги. Остались только снимки, которые мы дарили когда-то родственникам и одно горячее воспоминание: помню, как он заболел, а я несмотря на запреты бабушки прорвалась к нему в комнату, чтобы показать, как правильно рисовать человека.
Уже в зрелом возрасте начала изучать свою родословную, искать информацию в архивах. В биографии матери сказано, что дедушка участвовал в перестройке Царскосельского (Витебского) вокзала. Сейчас единственной памятью о нем остался дом на Большой Пушкарской, 7.
Расскажите, как вы пытались добиться сохранения дома Басевича.
В 2020-м году в интернете я отыскала правнука инженера и архитектора Зазерского, который вместе с дедушкой проектировал дом на Петроградской, — Кирилла Проценко. Попросила его написать петицию в защиту здания на Большой Пушкарской, 7. Члены ВООПиК поддержали нас, стали устраивать акции. Градозащитница Анна Капитонова помогла написать мне градоначальникам письма с просьбой сохранить дом дедушки.
В апреле того же года я направила электронное обращение на имя губернатора Александра Беглова, но власти промолчали. Много чего за это время было, но все бесполезно. Пожары были чуть ли не каждый день. Дом никто не охранял. А мне остались только слезы.
Как бывший строитель и архитектор, скажите, возможно ли восстановить здание?
Я сейчас очень сомневаюсь в этом. В лучшем случае это будет китайская подделка: материалы другие и руки уже не те. Смотреть будет противно.
Какое предназначение вы бы хотели для дома Басевича?
Хотела бы, чтобы дом восстановили для жителей Петроградской, а на первом этаже оставили художественную мастерскую и магазинчик.
Как изменился Петербург и его жители со времен вашей молодости?
Петербург был самым культурным и красивым городом. А после массовых репрессий он уже сильно изменился.
Какая она — красота Ленинграда?
Когда я жила с опекуном, часто была совершенно свободна, потому что он был железнодорожным геологом и постоянно ездил в командировки. После школы любила гулять в Александровском парке. Родители подружки работали в зоопарке, я частенько захаживала туда без билета. Зимой мне нравилось приходить на Мытнинскую набережную, смотреть, как на Неве режут лед для погребов, и любоваться видами на Петропавловскую крепость — красивее места я в жизни больше не видала!
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