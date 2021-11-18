Знакомьтесь, Марианна Гусева — 93-летняя внучка инженера Басевича. Он спроектировал дом на Петроградской, большую часть которого хотят снести

О семье

Иссахар Исаакович Басевич родился в городе Пинске, Минской губернии. Окончил Рижский политехнический институт по специальности инженер химик-технолог. Участвовал в строительстве Содовой фабрики, завода по производству минеральных красок в Харькове и других объектов. В начале XX века женился на Берте Магидсон и переехал в Петроград. У них появились на свет дети: сын Михаил и дочь Аида. А в 1918-м году Иссахар Басевич устроился мыловаром на Невском химическом заводе «Дерби».

В студенческие годы дочку Иссахара Исааковича обвинили в анархизме, она около 30 лет провела в ссылках и лагерях. А его сын умер от голода в 16 лет — это потрясение сильно отразилось на здоровье Иссахара Басевича, он стал часто болеть и скончался в 1934-м году. А через несколько лет — и его жена.

После смерти бабушки Аида Басевич взяла с собой в Калугу в ссылку младшую дочь Татьяну, а старшую — Марианну — оставила с мужем в квартире в доме на Кронверкском, которую Иссахару Исааковичу дали за проектирование дома на Большой Пушкарской, 7. Когда опекуна Марианны арестовали, имущество все конфисковали. Самое большое воспоминание, сохранившееся до наших дней, — дом, спроектированный Иссахаром Басевичем, на Петроградской.