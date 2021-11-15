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Урбанистика

Илья Варламов составил список главных проблем Петербурга

Блогер и урбанист Илья Варламов составил список главных проблем Петербурга. Основными пунктами, которые, по его мнению, портят город, стали: многочисленные парковки, дорожные знаки и неудобные набережные. Рассказываем, какие еще проблемы отмечает Варламов.

Первой в списке городских проблем у блогера стоят парковки. Варламов предлагает скопировать московскую систему паркинга, где размер оплаты зависит от загруженности района. Следом идут новые районы с «маятниковым движением», которое утром и вечером душит Петербург в пробках.

Далее идет опасный Невский проспект. Урбанист считает, что частые ДТП на главной улице города происходят из-за двукратного превышения скорости. Варламов предлагает властям вернуть брусчатку и сделать островки безопасности на каждом переходе, а в выходные — перекрывать проспект и делать пешеходным.

Еще одной проблемой, которую отмечает журналист, стали неудобные набережные в городе. Варламов считает их красивыми, но непригодными для передвижения по ним из-за неровных тротуаров и широких дорог по соседству.

Блогера также возмущает количество дорожных знаков. «По какой-то неведомой для меня причине в самом центре прекрасного города ставят знаки, словно это загородное скоростное шоссе!» — пишет блогер. Он предложил властям города разобраться с парковками на улицах, чтобы «люди из-за машин не выпрыгивали на дорогу».

Напомним, Дудь, Собчак и Варламов заняли первые строчки в рейтинге доверия россиян к блогерам.

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