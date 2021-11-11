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Дудь, Собчак и Варламов заняли первые строчки в рейтинге доверия россиян к блогерам

Больше всего доверия у россиян вызывает блогер Юрий Дудь. Об этом говорится в ежеквартальном исследовании холдинга «Ромир».

Ромир

Нам первом месте в рейтинге доверия россиян к блогерам расположился Юрий Дудь. Далее идут журналистка и телеведущая Ксения Собчак и урбанист Илья Варламов. Последний поднялся с шестой строчки на третью.

Затем идут Анастасия Ивлеева, Алексей Пивоваров, который потерял две позиции, и Ида Галич (минус одна строчка). Седьмое место сохранил автор тревел-блога Антон Птушкин. Далее идет Елена Блиновская. Регина Тодоренко прибавила в рейтинге и заняла девятую строчку. Последний в топ-10 — психолог Сергей Яковлев (Сатья Дас).

Холдинг «Ромир» ежеквартально составляет рейтинги доверия инфлюенсеров. Он занимается этим с декабря 2019 года. В опросе принимают участие 40 тысяч россиян в возрасте от 14 лет, которые проживают в городах с населением больше 100 тыс. человек.

Напомним, ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, кого они считают лучшим эстрадным певцом и певицей в 2021 году? По мнению граждан, это Олег Газманов и Полина Гагарина.

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Илья Варламов, Ксения Собчак

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