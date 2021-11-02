В Петербурге сменился главный архитектор. На этот пост назначили Павла Соколова

Павел Соколов родился в Ленинграде и получил образование архитектора в Ленинградском инженерно-строительном институте, а в 1990 году начал работу в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. В 1995 году он перешел на должность главного архитектора проектов в Персональную творческую архитектурную мастерскую, где работал его отец.

С 2005 по 2015 год Соколов работал заместителем директора и главного архитектора проектов в «Студии 44» Никиты Явейна. Там Павел Соколов занимался приспособлением исторических зданий под современное использование. В 2015 году Соколов перешел на должность заместителя председателя КГА.

Павле Соколов продолжатель династии архитекторов. Его отец, Сергей Иванович Соколов, также работал главным архитектором Ленинграда с 1986 по 1992 год. Ранее главой комитета был Владимир Григорьев, после него исполняющей обязанности главы КГА занимала Юлия Киселева, она же могла стать и главным архитектором города.