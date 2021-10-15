Британские архитекторы спроектируют пять жилых и один бизнес-квартал на намыве Васильевского острова

В проект развития 15 га на территории Морского Фасада войдет комплекс из пяти жилых и одного бизнес-квартал. Их общая площадь составляет более 450 тыс. квадратных метров. Авторы концепции, вдохновившись картами Васильевского острова начала XVIII века Жана-Батиста Леблона, предложили застройку в формате отдельно стоящих зданий с комфортной городской средой на уровне первых этажей.

В квартале также построят апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский и культурный центры. В ближайшее время бюро представит программу дальнейшего развития территории комплексной застройки, который реализует федеральный девелопер GloraX.

Застройщик специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. В 2020 году компания вошла в топ-5 застройщиков Петербурга по объему сданного жилья. Тогда компания ввела более 360 тыс. квадратных метров различных строительных объектов.

Напомним, на намывных территориях Васильевского острова появился проспект Крузенштерна. Это дорога для движения автомобилей, ведущая к пассажирскому порту «Санкт-Петербург».