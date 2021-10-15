Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе девелопера GloraX, участок от улицы Челюскина до Мичманской улицы включает две полосы движения, от улицы Челюскина до бульвара Головнина — шесть. Протяженность дороги составляет 880 метров, ширина проезжей части — 7-15 метров. Ширина тротуаров варьируется от 2,25 до 3 метров, также оборудованы велодорожки шириной 3,5 метра.

Вдоль проспекта оборудованы остановочные павильоны. Два постоянных — в районе перекрестка бульвара Головнина и улицы Лисянского, на проспекте Крузенштерна в районе будущей станции метро «Морской Фасад», а также два временных — в районе будущего гипермаркета «Окей» на проспекте Крузенштерна и на Мичманской улице, напротив существующей остановки.

Вдоль дороги выполнено комплексное благоустройство: проведены сети для освещения, высажены сосны, кустарники гортензии и кизильника, многолетние цветы — пионы, ирисы, хосты. Также подготовлено более 7 200 квадратных метров газонов, установлены дорожные знаки и система освещения из 80 фонарей.

«Мы были первопроходцами в освоение намывных территорий Васильевского острова, и для нас, как для федерального девелопера очень значимо быть причастными к развитию Санкт-Петербурга, к формированию его морского фасада. Транспортная инфраструктура -- это самая важная часть в развитии новых локаций, то, что помогает полноценно интегрировать их в ткань города. Мы планируем и дальше развивать территорию намыва, создавать здесь не только качественные жилые дома, но и новые места притяжения – офисные центры, креативные площадки и общественные пространства», — отметил президент Glorax Андрей Биржин.