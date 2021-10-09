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Стало известно, на каких улицах Петербурга чаще всего происходят аварии

В МВД по Петербургу назвали районы и улицы Петербурга, где чаще всего случаются аварии. Как сообщает «РБК Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по количеству ДТП лидируют Невский, Выборгский, Центральный и Красногвардейский районы города.

Так, наибольшее число аварий в Центральном районе произошло на Лиговском проспекте, в Невском — на Дальневосточном проспекте, в Красногвардейском — на улице Передовиков, а в Выборгском — на Выборгском шоссе.

В общей сложности за 8 месяцев этого года в городе зафиксировали 4780 аварий, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5055). Из них 246 аварий произошли по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения — в прошлом году таких было на 350.

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