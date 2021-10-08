В Мурине открыли транспортное кольцо, чтобы разгрузить дороги — а пробки только выросли 🤬! Что теперь делать — объясняет урбанист

В сентябре на круговом перекрестке в составе развязки с КАД в западной части Мурино открыли движение. Предполагалось, что транспортное кольцо решит проблему с пробками, но местные жители заметили, что ситуация стала ухудшаться. «Собака.ru» поговорила с транспортным экспертом, урбанистом и автором телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгием Фроловым и узнала, почему круговой перекресток только усложняет жизнь горожан и как это можно исправить.
Что не так с транспортным кольцом в Мурине?
Кольцо создавалось как часть транспортного обхода восточной части Мурина, планирующейся еще в начале 2010-х, когда о застройке западной стороны еще не думали. Локальные интенсивные потоки «Западное Мурино – Петербург» приложены к развязке, проектировавшейся для подключения к КАД междугородней трассы — дублера Приозерского шоссе. Само решение одноуровневого пересечения без светофора в виде большого широкого кольца давно устарело. Избежать заторов в том или ином узле может помочь только строгая канализация потоков — конфигурация узла, где направление движения с точки входа до выхода в узел строго регламентировано. Количество ДТП на кольце будет высоким всегда и станет еще выше, если к нему подключат проспект Авиаторов Балтики с востока. Происшествия всегда возникают при пересечении потоков, а кольцо совершенно их не регулирует.
Круговой перекресток является всего лишь подключением Мурина к КАД, а не к существующей уличной сети Петербурга, с которым Мурино по факту является единым целым. Это и есть тревожный звоночек, говорящий о том, что власти Петербурга и Ленинградской области не готовы работать с проблематикой транспорта в масштабах агломерации в целом. Благодаря такому безразличному подходу мы получили «костыль» в виде «подключения» Мурина к КАД. Оно не обеспечивает востребованные связи с городом для жителей Мурина и для общественного транспорта, который мог бы взять на себя часть пользователей автомобилей, что позволило бы разгрузить дороги. Поэтому этот «костыль» не решит проблему, а только лишь перераспределит заторы по улицам северо-востока Петербурга с последующим их ростом.
Существующая пешеходная связь Мурина с завершением Гражданского проспекта попросту не была учтена в проекте транспортного кольца. Это не удивительно, учитывая ее тернистый характер: дорога пролегает между гаражами, под теплотрассой и через несанкционированный наземный переход железной дороги. Однако жители ей активно пользуются, например, для связи с кварталами Гражданки и проспекта Просвещения, ехать до которых на метро попросту смешно.
Как это исправить?
На уровне регионов стоит признать, что Мурино — часть агломерации Петербурга, поэтому транспортная система должна развиваться как единое целое. Такой подход обеспечит бесшовную интеграцию улиц и бульваров Мурина с магистралями Гражданским и Светлановским проспектами, а также будет способствовать появлению наземного общественного транспорта высокой провозной способности — трамваев и троллейбусов. Эти меры кардинально улучшат доступность пригорода и его связность с Петербургом. Аналогичным образом могут быть налажены пешеходные и велосипедные связи.
Что касается локальных мероприятий, то уже сейчас нужно перекрыть две полосы, создающие неразбериху при движении по кольцу, а также благоустроить существующую пешеходную связь между Мурином и Петербургом, которая сможет разгрузить появившуюся развязку, обеспечив комфортный доступ для жителей пригорода в Петербург с помощью устойчивых видов мобильности.
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