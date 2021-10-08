В Мурине открыли транспортное кольцо, чтобы разгрузить дороги — а пробки только выросли 🤬! Что теперь делать — объясняет урбанист

Что не так с транспортным кольцом в Мурине?

Кольцо создавалось как часть транспортного обхода восточной части Мурина, планирующейся еще в начале 2010-х, когда о застройке западной стороны еще не думали. Локальные интенсивные потоки «Западное Мурино – Петербург» приложены к развязке, проектировавшейся для подключения к КАД междугородней трассы — дублера Приозерского шоссе. Само решение одноуровневого пересечения без светофора в виде большого широкого кольца давно устарело. Избежать заторов в том или ином узле может помочь только строгая канализация потоков — конфигурация узла, где направление движения с точки входа до выхода в узел строго регламентировано. Количество ДТП на кольце будет высоким всегда и станет еще выше, если к нему подключат проспект Авиаторов Балтики с востока. Происшествия всегда возникают при пересечении потоков, а кольцо совершенно их не регулирует.

Круговой перекресток является всего лишь подключением Мурина к КАД, а не к существующей уличной сети Петербурга, с которым Мурино по факту является единым целым. Это и есть тревожный звоночек, говорящий о том, что власти Петербурга и Ленинградской области не готовы работать с проблематикой транспорта в масштабах агломерации в целом. Благодаря такому безразличному подходу мы получили «костыль» в виде «подключения» Мурина к КАД. Оно не обеспечивает востребованные связи с городом для жителей Мурина и для общественного транспорта, который мог бы взять на себя часть пользователей автомобилей, что позволило бы разгрузить дороги. Поэтому этот «костыль» не решит проблему, а только лишь перераспределит заторы по улицам северо-востока Петербурга с последующим их ростом.

Существующая пешеходная связь Мурина с завершением Гражданского проспекта попросту не была учтена в проекте транспортного кольца. Это не удивительно, учитывая ее тернистый характер: дорога пролегает между гаражами, под теплотрассой и через несанкционированный наземный переход железной дороги. Однако жители ей активно пользуются, например, для связи с кварталами Гражданки и проспекта Просвещения, ехать до которых на метро попросту смешно.