Здание ЛДМ на Песочной набережной снесут. На его месте собираются построить жилой комплекс

«Группа Эталон» объявила о приобретении участка в 4 га и здания Ленинградского дворца молодежи на Песочной набережной в Петроградском районе Петербурга. «Эталон» снесет здание ЛДМ, чтобы построить жилой комплекс.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Деловой Петербург», это станет первым случаем ликвидации официально признанного «диссонирующего объекта».
Таковым комплекс значится в законе о зонах охраны. По этому закону реконструкция диссонирующих объектов возможна только путем приведения их в соответствие с режимами. Речь идет о соответствии по высоте и видимости с открытых городских пространств.
Отметим, что законом установлена предельная высота для квартала — 28 метров до карниза.
Как сообщает «Фонтанка», продаваемая площадь нового ЖК, который появится на месте ЛДМ составит 63 тыс. м2. По оценкам участников рынка, стоимость сделки могла составить 4 млрд рублей.
Пока здание находится в собственности прежнего владельца — ООО «ЛДС», однако с июня оно передано в залог ООО «Специализированный застройщик «Эталон на Петроградской».
Продавец — гендиректор ЛДС и единственный владелец этой компании Андрей Рождественский.
Согласно данным публичной кадастровой карты, 4 га, приобретенные «Эталоном», предназначены для размещения объектов культуры и искусства. Девелопер не будет застраивать их все — только облагораживать. Однако конкретно на месте предназначенного под снос самого ЛДМ строители надеются получить разрешение на возведение именно жилья.
Добавим, что в строительстве ЛДМ принимали участие многие: на субботники и воскресники приходили помогать строителям рабочие и студенты, учащиеся школ и ПТУ, инженеры, воины, пишет citywalls.
Здание строилось в 1969-1977. Отметим, что ЛДМ — ценный представитель стиля «модернизм», для которого характерны рациональный подход и интернациональный характер постройки.
Ранее стало известно, что застройщики смогут строить жилые дома в Петербурге только с дорогами, детскими садами и школами.
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