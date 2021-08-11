Здание ЛДМ на Песочной набережной снесут. На его месте собираются построить жилой комплекс

Как сообщает «Деловой Петербург», это станет первым случаем ликвидации официально признанного «диссонирующего объекта».

Таковым комплекс значится в законе о зонах охраны. По этому закону реконструкция диссонирующих объектов возможна только путем приведения их в соответствие с режимами. Речь идет о соответствии по высоте и видимости с открытых городских пространств.

Отметим, что законом установлена предельная высота для квартала — 28 метров до карниза.

Как сообщает «Фонтанка», продаваемая площадь нового ЖК, который появится на месте ЛДМ составит 63 тыс. м2. По оценкам участников рынка, стоимость сделки могла составить 4 млрд рублей.

Пока здание находится в собственности прежнего владельца — ООО «ЛДС», однако с июня оно передано в залог ООО «Специализированный застройщик «Эталон на Петроградской».

Продавец — гендиректор ЛДС и единственный владелец этой компании Андрей Рождественский.

Согласно данным публичной кадастровой карты, 4 га, приобретенные «Эталоном», предназначены для размещения объектов культуры и искусства. Девелопер не будет застраивать их все — только облагораживать. Однако конкретно на месте предназначенного под снос самого ЛДМ строители надеются получить разрешение на возведение именно жилья.

Добавим, что в строительстве ЛДМ принимали участие многие: на субботники и вос­кресники приходили по­могать строителям рабочие и студенты, учащиеся школ и ПТУ, инженеры, воины, пишет citywalls.

Здание строилось в 1969-1977. Отметим, что ЛДМ — ценный представитель стиля «модернизм», для которого характерны рациональный подход и интернациональный характер постройки.

Ранее стало известно, что застройщики смогут строить жилые дома в Петербурге только с дорогами, детскими садами и школами.