Арендаторов Апраксина двора просят покинуть территорию

Как сообщает «Деловой Петербург», срок действия договора истек в июне, а заключить новый не позволила Федеральная антимонопольная служба. Причина — целевое предоставление объектов акционерному обществу противоречит федеральному законодательству о конкуренции. По словам генерального директора Сергея Дубровского, все арендаторы уже получили предписания о выселении.

Помещения будут переданы в оперативное управление ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса», подведомственному КИО. После переоформления документов на них можно будет начать искать новых клиентов.

20 тысяч из 170 тысяч квадратных метров помещений в Апраксином дворе в ближайшее время опустеют на полгода — год.

Ранее арендаторы рынка «Апраксин двор» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой взять его реконструкцию под личный контроль.

Напомним, что к 2025 году в Петербурге должна была завершиться реконструкция Апраксина двора. Однако сдачу объекта перенесли — Александр Беглов отложил принятие поправок в закон, без которых территория не может быть передана от города к инвестору проекта.

В настоящий момент стратегическим инвестором проекта преобразования территории является ООО «Инвестиционно–строительная компания Апраксин двор». В комитете по инвестициям уточнили, что городом совместно с собственниками обсуждаются все возможные варианты вовлечения комплекса в инвестиционный процесс. Основные — целевое предоставление (при условии внесения соответствующих изменений в законодательство), открытые торги на право аренды, а также комплексное развитие территории.

«Апраксин двор» состоит из 55 зданий площадью 155 тыс. кв. м. Часть из них принадлежит городу, часть — другим владельцам. Помещения нуждаются в ремонте.