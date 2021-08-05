В Кронштадте появятся семь новых объектов транспортной инфраструктуры

«В Кронштадте сегодня воплощаются два крупных проекта по сохранению нашего военно-исторического наследия — «Остров фортов» и парк «Патриот». Идет комплексное развитие городской территории, запланировано строительство значимых для острова объектов. Наша обязанность — построить новые дороги, сделать дополнительные въезды в историческую часть города и обеспечить достойную и современную транспортную связь Кронштадта с Петербургом», — сказал губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что в первоочередных планах — строительство семи объектов улично-дорожной сети. Шесть из них планируется финансировать за счет городского бюджета.

Будут построены новые дороги в 7 и 8 кварталах, реконструированы участки Цитадельской дороги (от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе) и Кронштадтского шоссе (от КЗС до Цитадельской дороги).

Также предусмотрено строительство нового участка Цитадельского шоссе (от Цитадельской дороги до ул. Адмирала Грейга). Еще один участок шоссе от ул. Гидростроителей до ул. Литке будет реконструирован.

В результате Цитадельское шоссе станет дублирующей трассой для выезда на КАД.

Общая протяженность новых дорог составит порядка 10,5 км.

Отметим, что за счет городского бюджета предусмотрено строительство пешеходной набережной от перспективного продолжения ул. Адмирала Грейга до сквера «Инчхон».

Еще один объект — развязка Комплекса защитных сооружений Петербурга и Кронштадтского шоссе — будет построен за счет федерального бюджета.

В пресс-службе отмечают, что по всем объектам уже готовится необходимая документация. Срок реализации — до 2025 года. Общий объем инвестиций составит не менее 8 млрд рублей. Из них 4,9 млрд рублей — бюджет Петербурга, 3,5 млн рублей — средства инвестора АНО «Остров фортов», 3 млрд рублей — бюджет Российской Федерации.

Напомним, что на сегодняшний день уже отремонтированы проезжие части и тротуары улицы Восстания (вдоль Финского залива до улицы Зосимова) и Макаровской улицы (от Морского завода до Докового моста). Работы проведены летом этого года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели из городского бюджета было выделено почти 133 млн рублей.