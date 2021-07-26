В Кронштадте открыли историческую площадку «От парохода до атомохода»

Вторая очередь парка «Остров фортов» открылась для посетителей 25 июля в Кронштадте.
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Фото: Кронштадт.ру
В День ВМФ в Кронштадте состоялось торжественное открытие исторической площадки «От парохода до атомохода» в рамках приемки второй очереди парка «Остров фортов».
Вторая очередь парка вмещает в себя новые площадки для интересного и полезного отдыха кронштадтцев и гостей города, созданные с учетом пожеланий граждан, сообщают на официальном сайте.
«Главными посетителями второй очереди парка будут дети и молодежь – подрастающее поколение. Поэтому созданные здесь площадки в первую очередь рассчитаны на их потребности и интересы. На новой территории есть возможности для активного времяпровождения, занятий спортом и тихого отдыха. Параллельно это пространство выполняет просветительскую и воспитательную миссию», – рассказывает руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.
Во второй очереди парка «Остров фортов» открылись скейтпарк, крытое детское кафе, стилизованное под корабль, игровая зона площадью 850 кв.м для малышей – с большой крытой песочницей, беседки и качели в виде кораблей, первый участок набережной (его длина – 350 метров), песчаный пляж и малые архитектурные формы.
Одна из площадок второй очереди парка – историческая зона «От парохода до атомохода». Она рассказывает о технико-технологической истории российского флота.
Парк «Остров фортов» – общественное пространство, неравнодушное к экологической ситуации.
«В этом году мы положили начало долгосрочному стратегическому сотрудничеству с «Фондом друзей балтийской нерпы» и реализуем комплекс совместных мероприятий экологической направленности. Наша общая задача – экологическое воспитание населения и пропагада ответственного отношения к окружающей среде, что очень важно для будущего Кронштадта», – говорит Ксения Шойгу.
Напомним, что парк работает каждый день с 8:00 – 21:00.
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