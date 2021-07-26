В Кронштадте открыли историческую площадку «От парохода до атомохода»

В День ВМФ в Кронштадте состоялось торжественное открытие исторической площадки «От парохода до атомохода» в рамках приемки второй очереди парка «Остров фортов».

Вторая очередь парка вмещает в себя новые площадки для интересного и полезного отдыха кронштадтцев и гостей города, созданные с учетом пожеланий граждан, сообщают на официальном сайте.

«Главными посетителями второй очереди парка будут дети и молодежь – подрастающее поколение. Поэтому созданные здесь площадки в первую очередь рассчитаны на их потребности и интересы. На новой территории есть возможности для активного времяпровождения, занятий спортом и тихого отдыха. Параллельно это пространство выполняет просветительскую и воспитательную миссию», – рассказывает руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

Во второй очереди парка «Остров фортов» открылись скейтпарк, крытое детское кафе, стилизованное под корабль, игровая зона площадью 850 кв.м для малышей – с большой крытой песочницей, беседки и качели в виде кораблей, первый участок набережной (его длина – 350 метров), песчаный пляж и малые архитектурные формы.

Одна из площадок второй очереди парка – историческая зона «От парохода до атомохода». Она рассказывает о технико-технологической истории российского флота.

Парк «Остров фортов» – общественное пространство, неравнодушное к экологической ситуации.

«В этом году мы положили начало долгосрочному стратегическому сотрудничеству с «Фондом друзей балтийской нерпы» и реализуем комплекс совместных мероприятий экологической направленности. Наша общая задача – экологическое воспитание населения и пропагада ответственного отношения к окружающей среде, что очень важно для будущего Кронштадта», – говорит Ксения Шойгу.

Напомним, что парк работает каждый день с 8:00 – 21:00.