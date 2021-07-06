Общественное пространство дня: в сквере у клуба «Космонавт» появился амфитеатр и городской огород

В безымянном сквере у клуба «Космонавт» появилось новое общественное пространство. Это инициатива районной библиотеки — здесь установили летний амфитеатр, стол для тенниса и даже домик для кошек, а также разбили городской огород. Посмотрите на пример тактического урбанизма!
В апреле библиотека «Бронницкая» (МЦБС им. М.Ю. Лермонтова) выступила инициатором проекта «Семенцы. Активация», направленного на благоустройство общественного пространства в МО Семеновский округ. Целью библиотеки было создание площадки для открытого обсуждения проблем и идей между представителями местного сообщества, муниципалитета и специалистами в области архитектуры и урбанистики.
На начальном этапе библиотека организовала проведение онлайн-опроса местных жителей. По результатам исследования были выявлены основные проблемы, связанные с благоустройством района: недостаточная освещенность и озеленение, отсутствие зон тихого отдыха, где можно почитать книгу, уютно пообщаться с соседями. По результатам опроса было выбрано место для реализации проекта — сквер «Олимпия» у клуба «Космонавт».
В рамках проекта на площадке библиотеки проходили тематические лекции, встречи с экспертами, а также сессии соучаствующего проектирования, во время которых местные жители и представители архитектурного бюро «Архдвор» обсуждали проблемы Семеновского округа, разрабатывали проект благоустройства сквера и создавали макеты объектов благоустройства. 4 июля во время соседского фестиваля в сквере «Олимпия» был установлен летний амфитеатр, стол для тенниса и домик для кошей, разбит городской огород.
Тактический урбанизм — современный подход к изменению городского ландшафта через краткосрочные, недорогие и легко масштабируемые изменения. А проект «Семенцы. Активация», по признанию его инициаторов, является «уникальным примером того, как современные библиотеки могут влиять на городской ландшафт и выступать организаторами важных социальных преобразований».
Все фотографии предоставлены инициаторами проекта.
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