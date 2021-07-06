Общественное пространство дня: в сквере у клуба «Космонавт» появился амфитеатр и городской огород

В апреле библиотека «Бронницкая» (МЦБС им. М.Ю. Лермонтова) выступила инициатором проекта «Семенцы. Активация», направленного на благоустройство общественного пространства в МО Семеновский округ. Целью библиотеки было создание площадки для открытого обсуждения проблем и идей между представителями местного сообщества, муниципалитета и специалистами в области архитектуры и урбанистики.

На начальном этапе библиотека организовала проведение онлайн-опроса местных жителей. По результатам исследования были выявлены основные проблемы, связанные с благоустройством района: недостаточная освещенность и озеленение, отсутствие зон тихого отдыха, где можно почитать книгу, уютно пообщаться с соседями. По результатам опроса было выбрано место для реализации проекта — сквер «Олимпия» у клуба «Космонавт».