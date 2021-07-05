Норматив обеспеченности скверами хотят увеличить на Васильевском острове

5 июля 2021 года стало известно о том, что Заксобрание Петербурга на ближайшем заседании рассмотрит инициативу, которая предлагает увеличить минимальный норматив обеспеченности населения Петербурга территориями зеленых насаждений применительно к Василеостровскому району с 6 квадратных метров на человека до 10 квадратных метров, сообщается на официальном сайте ЗакСа Санкт-Петербурга.

«Считаю, что этот законопроект чрезвычайно важен не только в плане обеспечения устойчивой экологической ситуации в одном из наиболее динамично развивающихся районов города, но и в социальной сфере. Комфортная городская среда – это одно из базовых условий формирования достойного качества жизни населения. И число зеленых насаждений на каждого жителя такого сложного мегаполиса, как Санкт-Петербург, играет определяющую роль», – поделился своим мнением Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макаров.

Он также отметил, что Василеостровский район, который традиционно относится к историческому центру города, за последние полвека стал активно застраиваться.

«Если уже сегодня не ввести законодательное ограничение, завтра там могут появиться очередные «каменные джунгли». Поэтому предложение увеличить районный норматив минимальной обеспеченности населения территориями зеленых насаждений более чем в полтора раза – с 6 до 10 квадратных метров, выглядит крайне своевременным и обоснованным», – добавляет Вячеслав Макаров.

Напомним, что ранее Совет Федерации утвердил изменение границы Петербурга в связи с созданием искусственных земельных участков в акватории Финского залива. Теперь город станет больше.