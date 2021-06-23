Петербург стал больше: границы города расширил Совет Федерации

Как сообщает «Интерфакс», городским законом от 2005 года о Генеральном плане Санкт-Петербурга предусматривается расширение его территории за счет намыва земли в акватории Финского залива, находящейся в федеральной собственности. Согласно Земельному кодексу РФ, изменения границ городов федерального значения (Москвы, Петербурга, Севастополя) утверждаются именно решением Совета Федерации.

Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города в Совет Федерации было направлено обращение Законодательного собрания и губернатора Санкт-Петербурга. Необходимость изменения границы вызвана созданием трех искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. метров.

Новые земельные участки будут отнесены к категории «земли населенных пунктов» и предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта и внутригородского транспорта (пассажирского и грузового), интегрированных в инфраструктуру Петербурга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы.

Изменение границы Петербурга не повлечет за собой изменение границ Ленинградской области. Ранее мы писали, что Васильевский остров увеличат на 143 гектара. Там построят жилые дома, деловые центры и общественные пространства. Напомним, что ученые не советовали строить новые намывы в Петербурге.