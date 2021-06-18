Как на набережной Охты появилось общественное пространство? Инициатором его создания стал молодежный центр «Квадрат»

Этим летом преобразилась набережная Охты в Красногвардейском районе — еще недавно здесь валялся строительный мусор, а теперь созданы площадки для занятия спортом, места для отдыха, появились растения и арт-объекты. Инициатором благоустройства стал находящийся здесь молодежный центр «Квадрат». О том, как это стало возможно, «Собака.ru» рассказала директор центра Мария Куц.
Что такое молодежный центр «Квадрат»?
Молодежный центр «Квадрат» открыт в 2017 году, это большое трехэтажное здание площадью 2600 кв.м. на улице Передовиков, д.16, к.2. Здесь проходят бесплатные курсы, которые могут посещать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Первый этаж – спортивный, здесь есть йога, беговой клуб, танцы, тренажеры, групповые занятия. Второй этаж – гуманитарный, здесь английский, немецкий, французский языки, каллиграфия, академическая живопись, графический дизайн, конфликтология, фотография, видеокурсы, актерское мастерство, курсы по организации мероприятий и современному искусству. Третий этаж – технический, с курсами по программированию, робототехнике, созданию интерфейсов, 3D-моделированию, аддитивным технологиям, работе со станками ЧПУ. Дисциплины регулярно обновляются и меняются — например, ближайшее время запустятся уроки китайского или японского.
Все это финансирует город, это государственное учреждение. Подобные центры есть в каждом районе Петербурга. Но многие о них ничего не слышали — я и сама узнала о существовании общедоступных домов молодежи с бесплатными услугами только в 2016 году, когда устроилась в тогда еще пустой «Квадрат». А если и знают, то думают, что это что-то пыльное и неинтересное. Возможно, проблема в том, что у центров, нашего в том числе, нет бюджета на рекламу. К тому же, мы открылись не так давно, поэтому у нас была возможность закупить новые компьютеры, тренажеры, оборудование — подобное есть не в каждом доме молодежи.
Как набережную решила благоустроить администрация
К счастью для нас, вскоре состоялся урбанистический форум, на котором при поддержке администрации района прошел конкурс проектов благоустройства набережной Охты, а мы выступили операторами. Для претендентов мы составили заявку, наблюдая за тем, что происходит рядом с «Квадратом». А рядом с нами на парковке постоянно катались на скейтах ребята — для них мы попросили сделать скейт-парк. Мы сами постоянно организовывали чтения и выступления — соответственно понимали, что нам нужна для этого площадка. У нас есть беговой клуб, так что необходимы дорожки для бега. Также попросили сделать место для игр в волейбол и баскетбол, катания на BMX велосипедах, лежаки для отдыха, детскую площадку, сцену, зону для фуд-траков.
Прошло открытое голосование, в нем победило бюро WE11. В рамках программы «Комфортная городская среда» город выделил 100 млн рублей на реализацию проекта.
Что уже сделано, а что будет сделано?
Сейчас реализован первый этап благоустройства: у нас уже функционируют скейт, волейбольная и детская площадки, сцена, посадили растения, сделаны пешеходная и беговая дорожки, появились лавочки, лежаки, урны и места для сидения в виде камней, а еще арт-объекты в виде животных и птиц. На втором этапе появится электричество для фуд-траков, площадка для велосипедистов, набережная будет продолжена вдоль Ладожского парка в сторону метро, исправлены ошибки, например, добавятся дорожки там, где их люди уже протоптали — работы будут закончены в следующем году.
Что теперь происходит на набережной?
Теперь на набережной каждую неделю у нас проходит английский, йога, спортивные занятия. 26 июня мы будем под открытым небом праздновать день молодежи — граффитисты распишут рампы. Это направление курирует Стас Багс — известный в городе уличный художник и наш новый сотрудник. В прошлом году мы со Стасом установили стену для легальных граффити, на которой уже есть множество работ. В этом году нам привезли еще восемь плит, которые будут разрисовывать.
Конечно, сюда приходят не только посетители «Квадрата», но и жители района — мамы с детьми, старички, подростки-экстремалы, художники. Тусуются и местные выпивающие, но мы общаемся с ними без проблем. Недавно устраивали перфоманс: человек сидел шесть часов в прозрачном кубе, стал экспонатом. Рядом сидели мужики без маек и пили алкоголь, а было 12 часов дня. Они стали первыми зрителями перфоманса — и отнеслись очень адекватно, задавали нам вопросы, интересовались, советовали, как куб лучше поставить. Набережная живет полной жизнью, здесь разношерстная аудитория — хочется верить, что это пространство для всех.
Мы получили много отзывов, люди радуются и благодарят, советуют, что еще добавить (и мы это учитываем), следят за пространством. Например, если что-то сломалось, пишут об этом в группе набережной, а мы направляем запрос в администрацию и проблему решают. Мы открыты для взаимодействия, находимся в диалоге с пользователями пространства — например, сейчас проводим конкурс малых архитектурных форм, чтобы украсить это место арт-объектами. Для мамочек с детьми воспитанники нашей театральной студии будут читать сказки, для скейтеров — проведем мастер-класс по трюкам.
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