Как на набережной Охты появилось общественное пространство? Инициатором его создания стал молодежный центр «Квадрат»

Что такое молодежный центр «Квадрат»?

Молодежный центр «Квадрат» открыт в 2017 году, это большое трехэтажное здание площадью 2600 кв.м. на улице Передовиков, д.16, к.2. Здесь проходят бесплатные курсы, которые могут посещать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Первый этаж – спортивный, здесь есть йога, беговой клуб, танцы, тренажеры, групповые занятия. Второй этаж – гуманитарный, здесь английский, немецкий, французский языки, каллиграфия, академическая живопись, графический дизайн, конфликтология, фотография, видеокурсы, актерское мастерство, курсы по организации мероприятий и современному искусству. Третий этаж – технический, с курсами по программированию, робототехнике, созданию интерфейсов, 3D-моделированию, аддитивным технологиям, работе со станками ЧПУ. Дисциплины регулярно обновляются и меняются — например, ближайшее время запустятся уроки китайского или японского.

Все это финансирует город, это государственное учреждение. Подобные центры есть в каждом районе Петербурга. Но многие о них ничего не слышали — я и сама узнала о существовании общедоступных домов молодежи с бесплатными услугами только в 2016 году, когда устроилась в тогда еще пустой «Квадрат». А если и знают, то думают, что это что-то пыльное и неинтересное. Возможно, проблема в том, что у центров, нашего в том числе, нет бюджета на рекламу. К тому же, мы открылись не так давно, поэтому у нас была возможность закупить новые компьютеры, тренажеры, оборудование — подобное есть не в каждом доме молодежи.