Минстрой России открыл прием заявок на новый сезон Всероссийского конкурса создания комфортной среды. Города-победители получат региональное и федеральное финансирование на реализацию проектов. Ими могут стать 11 городов Ленинградской области — в том числе Всеволожск, Мурино и Светогорск. Показываем и рассказываем о проектах.
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Сосновый бор
Сосновый бор, благоустройство территории ДК «Строитель» и ДЮСШ
Проект будет разработан с учетом существующего озеленения и сохранения исторического облика сквера. «У нас в планах восстановить фонтан, заменить дорожное покрытие, обеспечить комфортное освещение и расширить зону отдыха, связать территорию с ДК и предусмотреть открытые площадки для его мероприятий», — говорит Андрей Кобзев, генеральный директор архитектурной компании «М4».
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Шлиссельбург
Шлиссельбург, проект «45 ключей к одному городу»
Проект подготовлен архитектурной студией Orchestra Design и предполагает создание единого пешеходного центра для сохранения историко-культурного наследия города, восстановление характерных ландшафтов Староладожского канала, а также создание новых площадок для насыщения культурной и событийной жизни города.
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Луга
Луга, проект досугово-спортивного кластера
В Луге «МАРШ лаб» совместно с жителями, представителями администрации города и экспертами разработали нестандартный проект — досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион.
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Коммунар
Коммунар, проект пространства для отдыха и спорта «Ижора»
Над новым пространством для отдыха и спорта «Ижора» работают в Коммунаре. Детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха, точки общепита и проката спортинвентаря — все для комфорта коммунарцев. Также на территории будет размещаться городская лаборатория, где сможет заниматься молодое поколение. Хотя площадки еще нет, лаборатория уже запущена и проводит мероприятия. Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора. Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и студенты СПбГАСУ.
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Тихвин
Тихвин, проект Летнего сада
В Тихвине архитектурная компания «М4» приступила к завершающему этапу разработки проекта Летнего сада — как его называли люди на проектных сессиях «сердечка» города. По мнению горожан, всеми любимое место требует бережного благоустройства. Главные задачи проекта: восстановить рекреационную функцию парка, сохранить историю и память места, грамотно подчеркнуть ландшафт и сложный рельеф территории, включить его в рекреационно-туристическую систему города.
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Пикалево
Пикалево, проект общественного пространства «Зеленый квадрат_ПИКАЛЕВО»
На прошлой неделе была представлена концепция формирование системы озеленения центральной части города под названием «Зеленый квадрат_ПИКАЛЕВО». Главный элемент зеленого каркаса, рекреационная зона, парк для отдыха жителей и гостей города. В рамках развития территории предложены основные функциональные зоны — детские и спортивные площадки, фотозона, сцена, вишневый сад, футбольные поле, коммерческая зона, зоны для отдыха и пикника, велодорожка и «тропа здоровья». Задача — создать парк для города, которого сейчас нет. Концепцию разрабатывают специалисты ООО «Студия «КРЕМЛЬ» и проектной студии СПбГАСУ.
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Всеволожск
Всеволожск, проект благоустройства привокзальной площади
Всеволожск участвует в конкурсе с проектом благоустройства привокзальной площади. На нем будет установлен один из предложенных архитекторами «МАРШ лаб» арт-объект, который выберут всеволожцы, организовано пространство для комфортного использования и пребывания жителей. Предложен дизайн-код.
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Светогорск
Светогорск, проект благоустройства городской площади
Идея проекта отражает идентичность города. Связь с историей города, целлюлозно-бумажной фабрикой и ГЭС. На территории помимо зон для тихого отдыха появятся интерактивные качели, кафе, памятник пограничникам, сценическое пространство (амфитеатр) для проведения камерных мероприятий дома культуры и самодеятельности, информационно-выставочный павильон с музеем бумаги и универсальным залом для временных выставок. Проект разрабатывает архитектурное бюро NTML.
Мурино, проект создания парка «Графский пруд»
В Мурино активно растущая застройка с высокой плотностью практически не оставила зеленых зон в городской среде. Нехватка рекреации — главный вопрос, который поднимается как жителями, так и администрацией города и области, поэтому для участия в конкурсе была выбрана единственная зеленая территория, на которой можно построить большой парк — Графский пруд. Это место с историческим контекстом несет в себе огромный потенциал для формирования городской идентичности и позитивного бренда города. Во время подготовки заявки архитектурным бюро «Созоныч» была проведена масштабная кампания по вовлечению горожан. Жители проявили активное участие как на стадии разработки концепции, так и во время проведения тестовых мероприятий, где были опробованы предлагаемые решения. Проект несет в себе цель объединить горожан западного и восточного Мурино и сформировать устойчивый зеленый каркас с рекреационным маршрутом для всех групп населения.
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Подпорожье
Подпорожье, проект обустройства городского парка
В Подпорожье планируют обустроить городской парк. В первую очередь подпорожцы и авторы проекта выступают за общее благоустройства и сохранение лесного фонда, но не забывают и об его функции, как площадки для городских мероприятий, семейного досуга. Учитываются интересы любителей активного отдыха и привлечения туристов. В проекте архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья» развивается идея памяти места и истории города, сформировавшемуся, во многом, благодаря строительству Верхнесвирской ГЭС.
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Лодейное поле
Лодейное поле, проект благоустройства набережной реки Свирь
Обязательное условие конкурса — учет мнения жителей. Набережную реки Свирь как проект для благоустройства выбрали и помогают проектировать лодейнопольцы.
«Все проекты направлены на развитие и запуск комплексного преобразования городов, ведь цель конкурса – не просто благоустроить территорию, а создать пространство, которое станет точкой роста и запустит процессы всестороннего развития города. Уже второй год специальная комиссия будет отбирать не 80, а 160 победителей, если раньше премиальный фонд был 5 млрд, то сейчас он составит 10 млрд рублей. Каждый победитель получит грант на реализацию своего проекта, приём заявок уже открыт. Мы завершаем подготовку заявок 2021 года и ожидаем результатов конкурса уже в августе», — говорит руководитель Центра компетенций Екатерина Манжула.
Участвовать могут города до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru идет голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. В нем могут поучаствовать все жители. Проекты- победители будут реализованы в 2022 году.
Напомним, ранее сразу 5 из 6 проектов преобразования городов Ленинградской области стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Они получили из федерального бюджета 300 миллионов рублей на реализацию — Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой получат новые общественные пространства уже в 2022-2023 годах.
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