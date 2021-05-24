«Все проекты направлены на развитие и запуск комплексного преобразования городов, ведь цель конкурса – не просто благоустроить территорию, а создать пространство, которое станет точкой роста и запустит процессы всестороннего развития города. Уже второй год специальная комиссия будет отбирать не 80, а 160 победителей, если раньше премиальный фонд был 5 млрд, то сейчас он составит 10 млрд рублей. Каждый победитель получит грант на реализацию своего проекта, приём заявок уже открыт. Мы завершаем подготовку заявок 2021 года и ожидаем результатов конкурса уже в августе», — говорит руководитель Центра компетенций Екатерина Манжула.

Участвовать могут города до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru идет голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. В нем могут поучаствовать все жители. Проекты- победители будут реализованы в 2022 году.

Напомним, ранее сразу 5 из 6 проектов преобразования городов Ленинградской области стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Они получили из федерального бюджета 300 миллионов рублей на реализацию — Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой получат новые общественные пространства уже в 2022-2023 годах.