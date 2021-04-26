Что делать со спальными районами Петербурга? Объясняет Илья Варламов

О ситуации с урбанистикой в Петербурге

С урбанистикой Петербурга все грустно. Не знаю, почему, но городу не везет с губернаторами — как будто есть какой-то антирейтинг тех, кого сюда отправляют, чтобы, не дай бог, человек тут ничего не поменял. Не везет с депутатами, людьми, принимающими решения. Когда приезжаешь в Петербург из Москвы, кажется, что ты на машине времени переносишься на 10-15 лет назад. Дикая ситуация с парковкой, плюшевые лошади, которые пытаются тебя укусить за голову, какие-то люди продают чай, утаскивают куда-то, такое происходило на Арбате 15 лет назад. Хотя, казалось бы, это самый красивый город страны, самый богатый в плане наследия и туризма. Именно сюда везут людей, которые впервые приезжают в Россию — не в Москву же, за нее немного неловко. И они видят весь этот кошмар, испытывают все те эмоции, которые я чувствую, путешествуя по Африке, по самым отсталым странам.

Как низкий уровень благоустройства влияет на жизнь людей?

Я сегодня ездил по городу и случайно попал в район, даже не знаю его названия, что-то с Шуваловым было связано (улица Шувалова находится в районе станции «Девяткино» — прим. ред.). Там муравейники, все в трубах, на горизонте виден «Лахта-центр» — и все застраивается, застраивается, застраивается. Там даже дорог нет — люди ставят машины в грязь, потом идут по ней с детскими колясками. И выглядят счастливыми, хотя, казалось бы, там должны быть самыми несчастными на свете.

Хорошо, в этом районе живут дети — они же должны где-то играть, гулять. А что они видят, когда выходят на улицу? Пыль, грязь, парковку, бесконечные одинаковые 25-этажные дома. Что после этого в них останется? Среда сильно влияет на воспитание, важную роль в формировании человека играет окружающая его архитектура. В свое время Черчилль сказал: «Сначала мы строим дома, потом дома строят нас». И это действительно так: здания, улицы, парки, общественные пространства напрямую влияют на то, какими будут наши дети. И в какую бы хорошую школу вы не отдали своего ребенка, если каждое утро он открывает глухую металлическую дверь, вам будет сложно воспитать его нормальным человеком с хорошим вкусом и чувством прекрасного. Это будет человек, которому захочется поджигать кнопки в лифте и делать другие гадости — например, писать дурацкие комментарии на YouTube. Я хорошо это знаю по себе, когда в мой канал приходят жители Мурино, пишут комментарии, и сразу понятно — человек невоспитанный. А что будет его воспитывать? И таких районов строится очень много, это большая беда.