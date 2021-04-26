Что делать со спальными районами Петербурга? Объясняет Илья Варламов

Урбанист и блогер Илья Варламов прочитал лекцию в Петербурге в пространстве «Просто». «Собака.ru» публикует цитаты из нее — о том, в чем проблема новых спальных районов города и как ее решить (спойлер: для жителей районов это плохие новости).
О ситуации с урбанистикой в Петербурге
С урбанистикой Петербурга все грустно. Не знаю, почему, но городу не везет с губернаторами — как будто есть какой-то антирейтинг тех, кого сюда отправляют, чтобы, не дай бог, человек тут ничего не поменял. Не везет с депутатами, людьми, принимающими решения. Когда приезжаешь в Петербург из Москвы, кажется, что ты на машине времени переносишься на 10-15 лет назад. Дикая ситуация с парковкой, плюшевые лошади, которые пытаются тебя укусить за голову, какие-то люди продают чай, утаскивают куда-то, такое происходило на Арбате 15 лет назад. Хотя, казалось бы, это самый красивый город страны, самый богатый в плане наследия и туризма. Именно сюда везут людей, которые впервые приезжают в Россию — не в Москву же, за нее немного неловко. И они видят весь этот кошмар, испытывают все те эмоции, которые я чувствую, путешествуя по Африке, по самым отсталым странам.
Как низкий уровень благоустройства влияет на жизнь людей?
Я сегодня ездил по городу и случайно попал в район, даже не знаю его названия, что-то с Шуваловым было связано (улица Шувалова находится в районе станции «Девяткино» — прим. ред.). Там муравейники, все в трубах, на горизонте виден «Лахта-центр» — и все застраивается, застраивается, застраивается. Там даже дорог нет — люди ставят машины в грязь, потом идут по ней с детскими колясками. И выглядят счастливыми, хотя, казалось бы, там должны быть самыми несчастными на свете.
Хорошо, в этом районе живут дети — они же должны где-то играть, гулять. А что они видят, когда выходят на улицу? Пыль, грязь, парковку, бесконечные одинаковые 25-этажные дома. Что после этого в них останется? Среда сильно влияет на воспитание, важную роль в формировании человека играет окружающая его архитектура. В свое время Черчилль сказал: «Сначала мы строим дома, потом дома строят нас». И это действительно так: здания, улицы, парки, общественные пространства напрямую влияют на то, какими будут наши дети. И в какую бы хорошую школу вы не отдали своего ребенка, если каждое утро он открывает глухую металлическую дверь, вам будет сложно воспитать его нормальным человеком с хорошим вкусом и чувством прекрасного. Это будет человек, которому захочется поджигать кнопки в лифте и делать другие гадости — например, писать дурацкие комментарии на YouTube. Я хорошо это знаю по себе, когда в мой канал приходят жители Мурино, пишут комментарии, и сразу понятно — человек невоспитанный. А что будет его воспитывать? И таких районов строится очень много, это большая беда.
Как долго мы будем платить за сегодняшние ошибки
При этом многие другие города России стремительно развиваются: Казань, Уфа, Екатеринбург. А в Петербурге, который по идее должен быть номер один, ничего не происходит, единственное нормальное пространство — Новая Голландия, которая сделана на частные деньги. Есть набережная Карповки более-менее приличная, но она маленькая. Если бы речь шла о небольшом городке, можно было сказать, что этого достаточно. Но это огромный мегаполис.
И тут нужно понимать, что решения, касающиеся архитектуры и городской среды, принимаются на десятки лет вперед. И те проблемы, которые появляются сейчас, не решатся ни через 10 лет, ни через 50. Ни у одной страны мира нет опыта решения подобных проблем с застройкой. В США и Европе подобные криминальные гетто сносили. Но можно уничтожить один, два, три дома. Но как снести целый район, где живут десятки, сотни тысяч людей? Это невозможно.
Кто виноват?
Когда я говорю об этом, мне отвечают: «Почему ты не ходишь к застройщикам? Там написано, кто все это делает, — отвратительные коммерсанты». На самом деле, застройщики не виноваты, потому что это бизнесмены, которые должны строить дома. Нельзя требовать от бизнеса гуманности: если человек может возвести 25 этажей, зачем ему строить меньше? Он же лишит себя прибыли. Здесь должны быть законодательные ограничения.
Другая проблема — что застройщикам позволяют потребители. Если мы рассматриваем новые дома как преступления, то люди, которые покупают эти квартиры, являются соучастниками. И пока потребители не повзрослеют и не поймут, что это не та недвижимость, за которую стоит голосовать рублем, проблема будет усугубляться.
А что в остальном мире?
Важно пересмотреть свои взгляды на то, каким должен быть город. Это переосмысление происходит во всем мире. Во многих городах постоянно что-то переделывают, реконструируют, перекладывают плитку — это не только российская история, в Лондоне или Нью-Йорке происходит тоже самое. Москва отстает от них, возможно, лет на пять-семь: у нас программа «Моя улица» началась шесть лет назад, а Бродвей стал пешеходным в 2009 году. И в Японии, и в Голландии, и в Америке происходит переход от автомобильного города к пешеходному.
Город будущего — какой он?
Каким же должен быть город будущего? Справедливым, экологичным, доступным и безопасным. Это то, к чему, так или иначе, стремятся все. В справедливом городе человек, вне зависимости от своего положения, возраста, уровня достатка и здоровья, не будет чувствовать себя ущербным и ущемленным. Это значит, что, если вам нужно добраться из точки А в точку Б, вы сможете сделать это с комфортом. Вам не придется терпеть унижение, запихивая свое тело в грязную маршрутку, куда вы еще не факт, что заберетесь. Если у вас ребенок, вы можете выйти с ним погулять куда-то, кроме пыльных дорог.
Нынешний Петербург этим критериям не соответствует. Когда строятся такие многоэтажки, про экологию говорить вообще не приходится. Подобные районы провоцируют автомобилизацию, от которой все пытаются отказаться. Если вы живете в центре города, то можете получать любые сервисы от учреждений культуры, кино, ресторанов и кафе. Если же ваша квартира на окраине, то за всем этим вам приходится куда-то ехать. И эти проблемы только усиливаются, с каждым годом будет становится все хуже и хуже, будет усугубляться ситуация с экологией, дорогами, пробками, криминалом. Эти районы будут притягивать людей, которые будут покупать новые автомобили. Они будут превращаться в гетто также, как это происходило в Европе, и рано или поздно станут опасны.
Что же делать?
Появляется вопрос: а что с этим делать? Единственный вариант — менять свое отношение. Политики — популисты, и они готовы принимать те или иные решения, основываясь на мнении избирателей. А застройщикам все равно, что делать — лишь бы покупали. Так что нужно доказывать людям, что квартиры в таких районах покупать нельзя, что жить нужно по-другому. Пока что об этом говорят единицы — я и несколько моих коллег — но этого недостаточно. У меня нет другого решения, кроме как попросить всех, кто меня смотрит, более активно принимать участие в распространении здравых идей, чтобы наши города стали лучше.
Если кто-то из вас задумывается об инвестициях, я рекомендую вкладываться в компании, которые занимаются демонтажом зданий, потому что в Петербурге работы будет очень много. Все придется сносить, переселять, это будут болезненные реформы, люди потеряют очень много денег, которые им никто не компенсирует. Но я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем — через пять-десять лет. Мы стараемся ускорить этот процесс, потому что рано или поздно сносить будут. Чисто теоретически, можно начать переделывать, понижать этажность, но дешевле уничтожить.
Можно все оставить, но тогда в Петербурге будут районы, в которые нельзя будет ходить. Когда приезжаешь в Бразилию, тебе говорят, что у них есть фавелы, в которые даже полиция не заезжает. Там торгуют наркотиками и оружием и живут по своим правилам самые бедные люди. Небольшая надежда — строят некачественно, так что через два-три года пойдут трещины. Возможно, природа сама очистится быстрее, чем мы этого захотим.
Петербургу необходимы реформы, в плане городской среды он отстал не только от Москвы, но и от других городов России. Это уже точно не город номер два. Петр I ездил в Голландию учиться, основал Петербург, чтобы его потомки не делали ничего с велодорожками? Я уверен, если бы он съездил сейчас в Голландию, он бы первым делом создал удобную велоинфраструктуру. А сейчас ее нет, хотя город плоский и идеален для этого.
В Петербурге огромная проблема с парковками, их не регулируют, штрафы не выписываются, нет единой зоны платной парковки. Остро не хватает пешеходных улиц. В Москве в центре можно ходить километры по пешеходным зонам — это необычный кайф, особенно летом. А здесь Невский не закрывают по выходным, нет даже брусчатки.
Что касается конкретных решений, мы с «Городскими проектами» в прошлом году рисовали проекты, может, кто-то их когда-то реализует. К сожалению, пока нет запроса. Хотелось бы, чтобы петербуржцы все-таки полюбили город, как люблю его я. Чтобы они перестали смотреть на все это равнодушно. Чтобы они любили Петербург не как избалованного ребенка, несмотря ни на что, а строго, требуя от него становиться лучше, замечая его недостатки.
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