Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал рейтинг самых комфортных и доступных городов России. Урбанисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату в регионе. Оказалось, что Сургут и Тюмень обгоняют по этим показателями Москву и Петербург.
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Фото: Shutterstock.com
В основу рейтинга, о котором пишет РБК, взяты данные за 2019 год — Росстата, МВД, консультантов рынка недвижимости, а также климатические показатели местности. Всего специалисты проанализировали 100 российских городов с населением более 173 тысяч человек. Каждый город мог набрать максимум 100 баллов.
Из 100 городов к условно доступным по стоимости жизни урбанисты смогли отнести только 27 городов. Количество комфортных для жизни городов увеличилось с 23 в 2018 году до 35. Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень, сложнее всего жить оказалось в Армавире, Севастополе и Уссурийске.
Москва и Петербург оказались единственными городами-миллионниками, вошедшими в первую пятерку рейтинга. Вот как выглядит топ-10 лучших и худших городов России по комфортности и доступности жизни:
- Краснодар
- Сургут
- Тюмень
- Санкт-Петербург
- Москва
- Мурманск
- Южно-Сахалинск
- Магнитогорск
- Уфа
- Нижний Тагин
- Энгельс
- Симферополь
- Шахты
- Абакан
- Чита
- Армавир
- Бийск
- Улан-Удэ
- Уссурийск
Напомним, в 2020 году Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни. При подсчете учитывались более 70 показателей, в том числе уровень доходов, безопасность проживания и экологические условия. Исследование качества жизни в регионах России в 2020 году подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 год.
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