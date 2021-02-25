В основу рейтинга, о котором пишет РБК, взяты данные за 2019 год — Росстата, МВД, консультантов рынка недвижимости, а также климатические показатели местности. Всего специалисты проанализировали 100 российских городов с населением более 173 тысяч человек. Каждый город мог набрать максимум 100 баллов.

Из 100 городов к условно доступным по стоимости жизни урбанисты смогли отнести только 27 городов. Количество комфортных для жизни городов увеличилось с 23 в 2018 году до 35. Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень, сложнее всего жить оказалось в Армавире, Севастополе и Уссурийске.

Москва и Петербург оказались единственными городами-миллионниками, вошедшими в первую пятерку рейтинга. Вот как выглядит топ-10 лучших и худших городов России по комфортности и доступности жизни:

Краснодар Сургут Тюмень Санкт-Петербург Москва Мурманск Южно-Сахалинск Магнитогорск Уфа