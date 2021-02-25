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Урбанисты составили рейтинг городов России по комфортности и доступности жизни. Сургут и Тюмень обогнали в нем Москву и Петербург

Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал рейтинг самых комфортных и доступных городов России. Урбанисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату в регионе. Оказалось, что Сургут и Тюмень обгоняют по этим показателями Москву и Петербург.

  • Фото: Shutterstock.com

В основу рейтинга, о котором пишет РБК, взяты данные за 2019 год — Росстата, МВД, консультантов рынка недвижимости, а также климатические показатели местности. Всего специалисты проанализировали 100 российских городов с населением более 173 тысяч человек. Каждый город мог набрать максимум 100 баллов.

Из 100 городов к условно доступным по стоимости жизни урбанисты смогли отнести только 27 городов. Количество комфортных для жизни городов увеличилось с 23 в 2018 году до 35. Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень, сложнее всего жить оказалось в Армавире, Севастополе и Уссурийске.

Москва и Петербург оказались единственными городами-миллионниками, вошедшими в первую пятерку рейтинга. Вот как выглядит топ-10 лучших и худших городов России по комфортности и доступности жизни:

  1. Краснодар
  2. Сургут
  3. Тюмень
  4. Санкт-Петербург
  5. Москва
  6. Мурманск
  7. Южно-Сахалинск
  8. Магнитогорск
  9. Уфа

 

  1. Нижний Тагин
  2. Энгельс
  3. Симферополь
  4. Шахты
  5. Абакан
  6. Чита
  7. Армавир
  8. Бийск
  9. Улан-Удэ
  10. Уссурийск

Напомним, в 2020 году Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни. При подсчете учитывались более 70 показателей, в том числе уровень доходов, безопасность проживания и экологические условия. Исследование качества жизни в регионах России в 2020 году подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 год.

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