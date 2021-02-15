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Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2020 году

В 2020 году Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни. При подсчете учитывались более 70 показателей, в том числе уровень доходов, безопасность проживания и экологические условия.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Исследование качества жизни в регионах России в 2020 году подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 год. Петербург по итогам анализа занял вторую строчку с рейтинговым баллом 80,634 из 100 возможных. Его обогнала Москва — 82,164 балла.

При составлении рейтинга учитывались более 70 показателей, объединенных в 11 групп — это уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Вот как выглядит топ-10 городов России по качеству жизни в 2020 году:

  1. Москва (82,164)
  2. Петербург (80,634)
  3. Московская область (76,068)
  4. Республика Татарстан (66,624)
  5. Белгородская область (64,769)
  6. Краснодарский край (63,714)
  7. Ленинградская область (61,600)
  8. Воронежская область (61,046)
  9. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,523)
  10. Калининградская область (59,253)

Напомним, в 2019 году Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни. Город набрал высшие показатели почти по всем десяти критериям — от оборота розничной торговли и доступности жилья до обеспеченности педагогами и врачами. Годом ранее, в 2018-ом, Петербург занял шестую строчку списка, уступив лидирующие позиции Казани, Грозному, Тюмени, Краснодару и Москве.

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