Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2020 году

Исследование качества жизни в регионах России в 2020 году подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 год. Петербург по итогам анализа занял вторую строчку с рейтинговым баллом 80,634 из 100 возможных. Его обогнала Москва — 82,164 балла.

При составлении рейтинга учитывались более 70 показателей, объединенных в 11 групп — это уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Вот как выглядит топ-10 городов России по качеству жизни в 2020 году:

Москва (82,164) Петербург (80,634) Московская область (76,068) Республика Татарстан (66,624) Белгородская область (64,769) Краснодарский край (63,714) Ленинградская область (61,600) Воронежская область (61,046) Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,523) Калининградская область (59,253)

Напомним, в 2019 году Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни. Город набрал высшие показатели почти по всем десяти критериям — от оборота розничной торговли и доступности жилья до обеспеченности педагогами и врачами. Годом ранее, в 2018-ом, Петербург занял шестую строчку списка, уступив лидирующие позиции Казани, Грозному, Тюмени, Краснодару и Москве.