Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2020 году

В 2020 году Петербург стал вторым в рейтинге регионов России по качеству жизни. При подсчете учитывались более 70 показателей, в том числе уровень доходов, безопасность проживания и экологические условия.
-
Фото: Shutterstock.com
Исследование качества жизни в регионах России в 2020 году подготовлено экспертами РИА «Рейтинг» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 год. Петербург по итогам анализа занял вторую строчку с рейтинговым баллом 80,634 из 100 возможных. Его обогнала Москва — 82,164 балла.
При составлении рейтинга учитывались более 70 показателей, объединенных в 11 групп — это уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Вот как выглядит топ-10 городов России по качеству жизни в 2020 году:
- Москва (82,164)
- Петербург (80,634)
- Московская область (76,068)
- Республика Татарстан (66,624)
- Белгородская область (64,769)
- Краснодарский край (63,714)
- Ленинградская область (61,600)
- Воронежская область (61,046)
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (60,523)
- Калининградская область (59,253)
Напомним, в 2019 году Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни. Город набрал высшие показатели почти по всем десяти критериям — от оборота розничной торговли и доступности жилья до обеспеченности педагогами и врачами. Годом ранее, в 2018-ом, Петербург занял шестую строчку списка, уступив лидирующие позиции Казани, Грозному, Тюмени, Краснодару и Москве.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.