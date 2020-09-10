Появлению неожиданной и классной коллаборации поспособствовал кризис, благодаря которому два бренда объединились, чтобы вместе обратиться к ценностям устойчивого развития. Корнер появится во втором зале флагманского магазина NNedre в Басковом переулке. Открытие запланировано на 19 сентября.
Петербургская марка NNedre и команда FRUITSY открывают корнер здоровой еды
В новом магазине здоровой еды представлены фруктовые чипсы, орехи, сухофрукты, крупы, суперфуды, натуральный шоколад и комбуча. Линейка продуктов будет постоянно обновляться. NNedre и FRUITSY выступают за отказ от дополнительной упаковки — все купленные продукты можно складывать в свои тары или брать напрокат специальные баночки прямо в корнере. На открытии создательница марки NNedre Нелли Недре прочитает лекцию на тему: «Zero waste shop. Инструкция по применению»
Напомним, что летом NNedre открыли отдел NNedre Home с предметами интерьера, домашнего обихода и косметики от российских дизайнеров и мейкеров.
Корнер NNedre и FRUITSY, Басков переулок, 29
Презентация в 16:00, лекция в 17:00
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