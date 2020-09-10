Петербургская марка NNedre и команда FRUITSY открывают корнер здоровой еды

В новом магазине здоровой еды представлены фруктовые чипсы, орехи, сухофрукты, крупы, суперфуды, натуральный шоколад и комбуча. Линейка продуктов будет постоянно обновляться. NNedre и FRUITSY выступают за отказ от дополнительной упаковки — все купленные продукты можно складывать в свои тары или брать напрокат специальные баночки прямо в корнере. На открытии создательница марки NNedre Нелли Недре прочитает лекцию на тему: «Zero waste shop. Инструкция по применению»