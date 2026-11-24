Сотрудничество городов в области метростроения позволит «петербургским специалистам применить свои компетенции в масштабном международном проекте», а также укрепит позиции Петербурга «как ведущего центра транспортной инженерии», считают в Смольном.

Также в ходе визита петербургская делегация планируют заключить соглашение о побратимских связях с провинцией Хынгиен — она станет шестым регионом-партнером Петербурга во Вьетнаме.

Ханойский метрополитен запустили в ноябре 2021 года. Он включает две ветки и 20 станций. Метро в столице Вьетнама строили 10 лет. Сооружать подземку планировали начать в 2008 году, однако из-за проблем с получением земли под строительство старт работ перенесли на два года. Первоначально датой открытия власти называли 2016 год, однако его также несколько раз переносили.

Последними станциями метро, которые запустили в Петербурге, были «Юго-Западная» и «Путиловская» на коричневой ветке. Они заработали в декабря 2025 года — спустя 10 лет после начала строительства.