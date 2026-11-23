В ведомстве заявили, что точные сроки строительства этого участка коричневой линии будут известны только после выделения бюджета на проект планировки, согласований местоположений станций и их проектов с профильными ведомствами. При этом первую очередь отрезка от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» должны построить до 2030 года, пишет Смольный.

По информации «Фонтанки», новая трассировка будет включать станции:

«Улица Доблести» — в квартале между проспектом Кузнецова и Ленинским, улицами Доблести и Маршала Захарова;

«Петергофское шоссе» — на пересечении с улицей Доблести и Партизана Германа;

«Сосновая Поляна» — рядом с улицей Тамбасова, где планируют сделать крупный транспортно-пересадочный узел с одноименной железнодорожной станцией;

«Солнечный город» — на северо-западе ближе к Стрельне.

Первоначальный проект предполагал, что новая линия будет включать станцию «Брестская», однако подрядчик «Метрогипротранс», который разрабатывал проект трассы почти за миллиард рублей, обнаружил в районе будущей станции «Петергофское шоссе» палеодолину — древнюю речную долину, заполненную рыхлыми грунтами. Это осложнило работу и привело к затяжному спору с заказчиком. В конце концов договор расторгли, а суд постановил, что ответственность за случившееся лежит на чиновниках, а не на проектировщиках. Когда трассу решили перенести подальше от проблемного участка, пересматривать пришлось расположение всего отрезка линии — так «Брестскую» исключили.

В адресной инвестиционной программе на ближайшие три года строительство этого участка не предусмотрено. Ранее его стоимость оценивали в 234 млрд рублей. Согласно перспективной схеме развития метрополитена, открыть новые станции рассчитывают не раньше 2037 года.