20 ноября КГИОП опубликовал документ. В обновленном списке объектов, обладающих признаками культурного наследия⁠, отсутствует вестибюль станции метро «Парк Победы».

Как сообщает МР7⁠, станция входила в заявку о признании памятниками мест, связанных с ранними годами Виктора Цоя. Она также включала роддом № 9 на Кузнецовской улице, школу на улице Фрунзе и дом на углу Бассейной улицы и Московского проспекта, где прошло детство музыканта.

Теперь вестибюль не фигурирует ни в одной из рассматриваемых заявок градозащитников. Ранее в метрополитене связывали перенос сроков открытия станции со спорами о признании здания памятником архитектуры.

Ранее Собака.ru⁠ писала, что реконструкция приостановлена на время корректировки проекта. Документацию пересматривают после обращений ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Завершить эту работу планируют к 5 апреля 2027 года, затем строительство должно возобновиться. Когда станция откроется для пассажиров, пока неизвестно.