Вестибюль станции больше не значится в перечне КГИОП. Его предлагали сохранить вместе с другими местами, связанными с детством Виктора Цоя.
20 ноября КГИОП опубликовал документ. В обновленном списке объектов, обладающих признаками культурного наследия, отсутствует вестибюль станции метро «Парк Победы».
Как сообщает МР7, станция входила в заявку о признании памятниками мест, связанных с ранними годами Виктора Цоя. Она также включала роддом № 9 на Кузнецовской улице, школу на улице Фрунзе и дом на углу Бассейной улицы и Московского проспекта, где прошло детство музыканта.
Теперь вестибюль не фигурирует ни в одной из рассматриваемых заявок градозащитников. Ранее в метрополитене связывали перенос сроков открытия станции со спорами о признании здания памятником архитектуры.
Ранее Собака.ru писала, что реконструкция приостановлена на время корректировки проекта. Документацию пересматривают после обращений ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Завершить эту работу планируют к 5 апреля 2027 года, затем строительство должно возобновиться. Когда станция откроется для пассажиров, пока неизвестно.
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