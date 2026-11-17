Петербург войдет в маршрут туристического поезда между Китаем и Россией. Открыть его РЖД рассчитывают в 2027 году, сейчас он носит рабочее название «Великий чайный путь». Поезд будет отправляться из Китая, причем необязательно из Пекина: рассматривают и северные регионы страны. Подробностями в компании обещают поделиться к весне. В этом году РЖД уже опробовала формат поездки для китайских турагентов, туроператоров и блогеров. Участники путешествовали через Байкал, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Урал, Пермь и Москву.

В поездах появятся человекоподобные роботы. РЖД рассчитывают начать использовать их на постоянной основе в течение двух-трех лет или позже. Первым испытание прошел робот-проводник, совершивший экспериментальную поездку на «Сапсане». В перспективе машинам могут поручить обслуживание барной стойки, продажу билетов и проверку документов. Пока речь идет только о вспомогательных операциях: полностью заменять проводников роботами не собираются.

«Сапсаны» и «Авроры» отправят на другие направления. Это может произойти после открытия высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Для «Сапсанов» рассматривают маршруты из Москвы в Нижний Новгород, Белгород и Смоленск. «Авроры» могут связать столицу с Курском, Орлом и Ярославлем. Среди других вариантов — направления Самара — Саратов и Саратов — Волгоград. Окончательный список маршрутов пока не определен.

Сесть на поезд можно будет по биометрии или через «Макс». В 2027 году РЖД намерены распространить биометрическую посадку на поезда дальнего следования. Сейчас она уже доступна на некоторых маршрутах «Ласточек» и других поездов. Компания также работает над ускорением проверки пассажиров: вместо нынешних 15–20 секунд процедура должна занимать около 10. Кроме того, с конца 2027 года планируют разрешить посадку по цифровому ID в «Макс». Эту возможность хотят сделать доступной сразу во всех поездах.