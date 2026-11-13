Трассу М-7 проложат под Удельным парком в виде тоннеля

Длина тоннеля у парка составит чуть больше 1,2 километра. Под землей также планируют проложить и другой участок М-7 — между улицей Харченко и Сочинской улицей. Его протяженность составит около километра.

Ранее местные активисты опасались, что скоростную магистраль проведут прямо над парком по эстакаде, а деревья в зеленой зоне вырубят. Эксперты, с которыми говорила Собака.ru, называли тоннель компромиссным вариантом, однако часть из них признавала, что он был маловероятным.

При этом решение строить тоннель тоже не устроило некоторых защитников парка. Так одна из участниц телеграм-чата «Нет трассе М-7» написала, что прокладка магистрали нарушит движение грунтовых вод и повредит растительность еще на подготовительном этапе. Кроме того, вибрация от проезжающих машин может потревожить птиц и животных.

Соглашение о строительстве трассы М-7 правительство Петербурга и банк ВТБ подписали на ПМЭФ в 2023 году. Магистраль должна соединить центр города и его северные районы. Власти ожидают, что новая скоростная дорога разгрузит Выборгское шоссе, проспект Энгельса, а также Шафировский, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты. Губернатор Александр Беглов сравнивал М-7 по значимости с Западным скоростным диаметром (ЗСД).