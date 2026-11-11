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Транспорт

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Названы сроки запуска метро до станции «Полюстровский проспект»

В Петербурге представили проект планировки территории для продолжения коричневой ветки метро от «Каретной» до «Полюстровского проспекта». В документах на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре обозначили предполагаемые сроки строительства трех участков линии.

Urri / Shutterstock.com

Первым собираются открыть отрезок от «Каретной» до «Лиговского проспекта — 2» — его планируют завершить к 2030 году. Следующий участок, до станции «Суворовская-1», рассчитывают построить к 2036 году. Последний отрезок, который дойдет до «Полюстровского проспекта — 1», хотят закончить к 2040 году.

В материалах также объяснили, почему из актуальной схемы строительства исчезла станция «Смольный». Изначально для нее предусматривали два вестибюля: один — на площади Пролетарской Диктатуры с выходом к Тверской улице, второй — в сквере перед площадью Растрелли, на пересечении Лафонской и Шпалерной улиц.

Однако при подготовке нового проекта от этой идеи отказались. Как пояснили проектировщики, строительство станции невозможно организовать без нарушения ограничений, действующих в охранной зоне исторической застройки. Кроме того, для размещения наземных объектов метро не удалось найти площадки достаточной площади с учетом нормативных расстояний до окружающих зданий.

В ближайшие годы Смольный планирует построить на коричневой линии «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». Финансировать строительство планируют в том числе за счет казначейского инфраструктурного кредита. Чтобы получить его, власти Петербурга обратились к федеральному центру, заявил 9 ноября губернатор Александр Беглов. 

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