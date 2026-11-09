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Транспорт

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Первые размеченные парковки для электросамокатов появились в Петербурге в этом году

На улицах вокруг исторического центра начали наносить специальную разметку для парковки электросамокатов. Эксперимент проводят Комитет по транспорту вместе с операторами кикшеринга. Об этом «Ведомостям» рассказала заместитель председателя Комтранса Александра Бахмутская.

Haggardous50000 / Shutterstock.com

Пока оборудовали 40 таких площадок на окраинах центральных районов. Места для парковки определили заранее и внесли в проекты организации дорожного движения. Для каждой стоянки также рассчитали площадь, которую она должна занимать. Если новый формат покажет себя удачно, в следующем сезоне разметку могут нанести и на другие участки, где пользователи чаще всего оставляют самокаты.

Ранее Минтранс предложил существенно ограничить использование самокатов. Ведомство считает, что людям младше 16 лет нужно запретить ездить на средствах индивидуальной мобильности в общественных местах, а остальным разрешить передвигаться только по специально отведенным для этого участкам.

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