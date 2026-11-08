В центре Петербурга снизился автомобильный трафик

В 2026 году поток машин на мостах в центре Петербурга уменьшился на 4% по сравнению с 2025-м. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на городской Центр транспортного планирования.

В Смольном связывают снижение транспортной нагрузки с введением дифференцированных тарифов на платную парковку. С октября 2025 года она зависит от стоимость стоянки зависит от загруженности улиц. По замыслу властей, новые тарифы должны побуждать водителей выбирать общественный транспорт для длительных поездок в центр.

По данным Комтранса, которые приводит «Фонтанка»⁠, за первые девять месяцев 2026 года число оплат парковки сократилось на 37,2% — до 13,7 млн. За это время город получил от платных парковок 5,6 млрд рублей — почти столько же, сколько за весь 2025 год: 6,1 млрд.

Ранее Собака.ru рассказывала, что в 2027 году расширять зону платной парковки не планируют. Следующий этап предварительно перенесли на 2029 год.