Возвращение полетов в Казахстан и больше рейсов в Стамбул. Как Пулково изменит расписание этой зимой

Так, авиакомпания SCAT снова начала летать из Петербурга в Шымкент. Вернулись в расписание и рейсы в Абу-Даби — их выполняет Etihad Airways.

При этом по нескольким востребованным международным направлениям количество вылетов увеличилось. Теперь из Пулково можно будет улететь:

в Стамбул — до 56 раз в неделю;

в Хургаду — до 16 раз;

в Баку — до 14 раз;

в Шарм-эль-Шейх — до 11 раз;

в Шанхай — до 10 раз;

в Чэнду — до 6 раз;

в Касабланку — до 5 раз;

в Пекин — до 4 раз в неделю.

Расписание будет действовать в течение осенне-зимнего периода. При этом конкретные дни и время вылетов могут меняться, поэтому перед поездкой пассажирам советуют проверять актуальную информацию при покупке билетов.

Кроме того, в начале октября самолеты стали чаще летать из Петербурга в Абхазию — круглогодичные полеты по этому направлению запустил еще один российский перевозчик.