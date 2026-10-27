Возвращение полетов в Казахстан и больше рейсов в Стамбул. Как Пулково изменит расписание этой зимой

В петербургском аэропорту обновили расписание на осенне-зимний сезон. До весны пассажиров ждут новые возможности для международных поездок: некоторые направления вернулись после перерыва, а по популярным маршрутам авиакомпании увеличили число рейсов.
Так, авиакомпания SCAT снова начала летать из Петербурга в Шымкент. Вернулись в расписание и рейсы в Абу-Даби — их выполняет Etihad Airways.
При этом по нескольким востребованным международным направлениям количество вылетов увеличилось. Теперь из Пулково можно будет улететь:
- в Стамбул — до 56 раз в неделю;
- в Хургаду — до 16 раз;
- в Баку — до 14 раз;
- в Шарм-эль-Шейх — до 11 раз;
- в Шанхай — до 10 раз;
- в Чэнду — до 6 раз;
- в Касабланку — до 5 раз;
- в Пекин — до 4 раз в неделю.
Расписание будет действовать в течение осенне-зимнего периода. При этом конкретные дни и время вылетов могут меняться, поэтому перед поездкой пассажирам советуют проверять актуальную информацию при покупке билетов.
Кроме того, в начале октября самолеты стали чаще летать из Петербурга в Абхазию — круглогодичные полеты по этому направлению запустил еще один российский перевозчик.
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