Изменилось время внеплановой разводки Дворцового моста вечером 20 октября

Поднимать крылья переправы в центре Петербурга могут начать в 21:30, а не в 20:00, как сообщалось ранее, пишет Комтранс. При этом завершить разводку по-прежнему планируют не раньше 23:00.
Пока мост разводят, некоторые маршруты общественного транспорта изменят. Так, в объезд закрытого участка через Благовещенский и Тучков мосты направятся автобусы № 7, 10, 24, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11.
Автомобилистам ведомство рекомендует объезжать Дворцовый мост:
- со стороны Василеостровского района по Университетской набережной и Благовещенскому мосту;
- со стороны Адмиралтейского района по Английской набережной и Благовещенскому мосту;
- со стороны Центрального района по набережным Кутузова и Воскресенской, а также Литейному мосту;
- со стороны Петроградского района по Тучкову и Биржевому мостам, Университетской набережной, Благовещенскому мосту или по Сампсониевскому мосту, Пироговской набережной, Литейному мосту.
Мост, соединяющий Дворцовую и Университетскую набережную, разведут ради «внутренних профилактических работ, которые невозможно провести ночью во время пропуска каравана судов», заявили в «Мостотресте» накануне.
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