Изменилось время внеплановой разводки Дворцового моста вечером 20 октября

Пока мост разводят, некоторые маршруты общественного транспорта изменят. Так, в объезд закрытого участка через Благовещенский и Тучков мосты направятся автобусы № 7, 10, 24, 191 и троллейбусы № 1, 7, 10, 11.

Автомобилистам ведомство рекомендует объезжать Дворцовый мост:

со стороны Василеостровского района по Университетской набережной и Благовещенскому мосту;

со стороны Адмиралтейского района по Английской набережной и Благовещенскому мосту;

со стороны Центрального района по набережным Кутузова и Воскресенской, а также Литейному мосту;

со стороны Петроградского района по Тучкову и Биржевому мостам, Университетской набережной, Благовещенскому мосту или по Сампсониевскому мосту, Пироговской набережной, Литейному мосту.

Мост, соединяющий Дворцовую и Университетскую набережную, разведут ради «внутренних профилактических работ, которые невозможно провести ночью во время пропуска каравана судов», заявили в «Мостотресте» накануне.