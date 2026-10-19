Дворцовый мост внепланово разведут вечером 20 октября

Мост, соединяющий Дворцовую и Университетскую набережную, разведут ради «внутренних профилактических работ, которые невозможно провести ночью во время пропуска каравана судов». В предприятии предупреждают, что называют предварительное время: крылья переправы «поднимут в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время».

Информация об изменении времени разводки будет опубликована на информационном портале «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в социальных сетях. Время разводки остальных мостов не изменилось.