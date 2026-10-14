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Транспорт

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Цифровым рублем теперь можно оплатить поездку в трамваях Петербурга

Возможность оплаты проезда в трамваях «Горэлектротранса» цифровыми рублями тестируют на всех вагонах маршрута №24, сообщили в Смольном.

Пресс-служба Администрации Петербурга

Для оплаты новым способом нужно камерой смартфона отсканировать QR-код на валидаторе, выбрать оплату цифровыми рублями и подтвердить платеж. После этого пассажир получит электронный чек.

В городском правительстве утверждают, что процедура абсолютно безопасна. За время пилотного проекта по оплате проезда цифровыми рублями специалисты протестируют этот механизм в реальных условиях, оценят востребованность и удобство технологии, говорят власти.

Цифровой рубль, который официально заработал в России с 1 сентября — это третья форма российского рубля наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Один наличный, один безналичный и один цифровой рубль равны между собой. Такой формат денег отличается от безналичных тем, что последние находятся на счетах в коммерческих банках, а цифровые — на специальной платформе Банка России. Как устроен цифровой рубль и чем отличается от криптовалюты, Собака.ru разбиралась вместе с преподавателем НИУ ВШЭ по Блокчейну Алексеем Насоновым.

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