Более 780 млрд рублей планируют потратить на строительство метро, новых дорог и мостов в Петербурге за три года

В 2027 году Петербург планирует потратить 1,6 трлн рублей. Из них 346 млрд выделят на развитие транспортной системы. Как отмечают «Ведомости», на строительство метро в следующем году уйдет 45 млрд руб. Будут строить участок Невско-Василеостровской линии от улицы Савушкина до планируемой станции «Зоопарк», а также Красносельско-Калининской линии между «Казаковской» и «Ободным каналом — 2». Также в планы включают возведение вестибюлей станций «Театральная» и «Лиговский проспект — 2». Всего за три года на расширение сети метро потратят 150 млрд.

В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) на развитие городской инфраструктуры Петербурга с 2027 по 2029 годы выделят 781 млрд рублей. Более 400 млрд рублей от этой суммы уйдут на развитие транспортной системы города. На эти деньги власти будут строить мосты, магистрали и путепроводы.

В том числе город продолжит строительство Большого Смоленского моста и ШМСД, дороги и улицы для обеспечения Высокоскоростной магистрали «Петербург — Москва» и курорта «Санкт‑Петербург — Марина».

В конце сентября Комитет по финансам подготовил традиционный законопроект об осеннем пересмотре бюджета Петербурга на 2026 год. Если в прошлом году на этом этапе планируемые расходы казны выросли почти на 16 млрд, то в этом их урезали более чем на 70 млрд. Какие статьи пошли «под нож» и что это значит для экономики города, Собака.ru разбиралась в этом материале.