В котах предлагают измерять вес чемоданов в Пулкове

Устройство показывает вес багажа в котах, взяв за основу среднюю массу одной кошки — четыре килограмма. Например, чемодан весом 20 килограммов потянет на пять котов.

В июле аэропорт рассказал, что за первые шесть месяцев 2026 года путешественники оставили в Пулкове около трех тысяч сумок и чемоданов. Среди забытых вещей также оказались 1500 документов, пять кубков, черепашка, гипсовый бюст греческой богини, топор и бензопила.

В начале октября стало известно, что аэропорт Петербурга одним из первых в стране начнет тестировать беспилотные технологии на перроне. На первом этапе там испытают беспилотный багажный тягач, автономные машины для уборки снега на взлетно-посадочных полосах и покоса травы.