Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Пулково запускает испытания беспилотной техники на перроне

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения автоматизированной техники в российских аэропортах. В связи с этим в Пулкове заявили о готовности к началу тестирования беспилотных инструментов. Петербургский аэропорт станет одной из первых площадок в стране, где проведут такие испытания в реальных условиях, отметили в его пресс-службе.

Пресс-служба аэропорта Пулково

На первом этапе полевые испытания пройдут беспилотный багажный тягач, автономные машины для уборки снега на взлетно-посадочных полосах и покоса травы. При этом в воздушной гавани города уже проводилось тестирование беспилотного багажного тягача на специальном полигоне, после которого технику доработали и подготовили к испытаниям в реальных условиях.

Леонид Сергеев

гендиректор аэропорта Пулково

Полностью беспилотными в Пулково может стать четверть от всей техники, управляемой водителями, то есть порядка 83 машин. Внедрение автономного транспорта позволит повысить эффективность труда на 25%, увеличить скорость обслуживания рейсов и точность ресурсного планирования.

Сейчас в аэропорту Петербурга уже работают автоматизированные системы управления, цифровые сервисы для пассажиров и решения для наземного обслуживания, говорят в его пресс-службе. В середине сентября Пулково начал тестировать браслеты и кольца для мониторинга усталости и переутомления сотрудников.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: