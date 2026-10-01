Пулково запускает испытания беспилотной техники на перроне

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения автоматизированной техники в российских аэропортах. В связи с этим в Пулкове заявили о готовности к началу тестирования беспилотных инструментов. Петербургский аэропорт станет одной из первых площадок в стране, где проведут такие испытания в реальных условиях, отметили в его пресс-службе.
На первом этапе полевые испытания пройдут беспилотный багажный тягач, автономные машины для уборки снега на взлетно-посадочных полосах и покоса травы. При этом в воздушной гавани города уже проводилось тестирование беспилотного багажного тягача на специальном полигоне, после которого технику доработали и подготовили к испытаниям в реальных условиях.
Леонид Сергеев
гендиректор аэропорта Пулково
Полностью беспилотными в Пулково может стать четверть от всей техники, управляемой водителями, то есть порядка 83 машин. Внедрение автономного транспорта позволит повысить эффективность труда на 25%, увеличить скорость обслуживания рейсов и точность ресурсного планирования.
Сейчас в аэропорту Петербурга уже работают автоматизированные системы управления, цифровые сервисы для пассажиров и решения для наземного обслуживания, говорят в его пресс-службе. В середине сентября Пулково начал тестировать браслеты и кольца для мониторинга усталости и переутомления сотрудников.
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