Пулково запускает испытания беспилотной техники на перроне

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения автоматизированной техники в российских аэропортах. В связи с этим в Пулкове заявили о готовности к началу тестирования беспилотных инструментов. Петербургский аэропорт станет одной из первых площадок в стране, где проведут такие испытания в реальных условиях, отметили в его пресс-службе.