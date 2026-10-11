До «Заставской» — 400 метров! Как идет проходка тоннелей новой коричневой ветки метро

На втором участке коричневой ветки идет активная проходка тоннелей. Одному из проходческих щитов, движущемуся со стороны «Путиловской», осталось преодолеть всего 400 метров из 1,6 километра до будущей станции «Заставская».

Работы ведутся одновременно с двух противоположных направлений: от «Путиловской» в сторону центра через «Броневую» и «Заставскую», а также от строящейся «Каретной» на юго-запад к «Боровой». Сбойка тоннелей запланирована именно на «Заставской».

На участке от «Путиловской» задействованы два тоннелепроходческих комплекса диаметром 5,67 метра. Первый уже преодолел большую часть пути до «Заставской» (до завершения всей проходки ему осталось пройти 700 метров). Второй щит показал результат в 700 метров — он уже прошел «Броневую» и сейчас направляется к «Заставской», сообщает проект «Подземник».

Напомним, сейчас на Красносельско-Калининской ветке работают первые две станции — «Юго-Западная» и «Путиловская», открытые в конце 2025 года. Второй пусковой комплекс линии свяжет юго-запад Петербурга с центром и будет включать станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».