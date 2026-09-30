Планировку станций «Гавань» и «Морской фасад» подготовят до конца года

Подготовку документации для строительства двух новых станций метро на Васильевском острове — «Гавани» и «Морского фасада» — планируют закончить до конца 2026 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Комитете по строительству.
Обе станции станут продолжением Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии за «Горным институтом». «Морской фасад» разместят западнее дома № 1, лит. В, на берегу Невской губы, а «Гавань» — рядом с пересечением Шкиперского протока и Наличной улицы. Их строительство входит в первую очередь реализации Генплана до 2030 года.
В марте вице-губернатор Николай Линченко сообщал, что открыть участок оранжевой линии до «Морского фасада» рассчитывают не раньше 2034 года. Эта же дата указана в схеме развития метро до 2040 года, которую опубликовали в августе.
Место для обеих станций определили еще в 2019 году. В 2020-м утвердили проект планировки участка от «Большого проспекта» до «Морского фасада», а в 2022-м — отдельный проект для вестибюля «Гавани» с наклонным ходом и переходным коридором.
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