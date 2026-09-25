На «Каменке» начали строить бетонную «крышу» будущей станции метро

На строительстве будущей станции метро зеленой линии «Каменка» в Приморском районе перешли к одному из главных этапов — устройству верхнего перекрытия. Бетонная плита толщиной больше метра станет своеобразной «крышей» для всей подземной части станции, сообщил «Метрострой Северной Столицы».
«Каменку» строят по технологии «сверху вниз»: сначала по периметру котлована возвели герметичные бетонные стены, а теперь внутри этой конструкции делают перекрытие. Параллельно из котлована уже вывезли более 4850 кубометров грунта.
Перед заливкой основной плиты на дне котлована уложили 215 кубометров бетона — он выровняет основание будущей конструкции. Сверху сделали слой металлоизоляции, который должен защитить станцию от грунтовых вод. Чтобы выдержать вес перекрытия, строители также забетонировали несущие стены и установили на колонны 20 стальных кронштейнов-опор.
В начале августа Смольный рассказал о завершении строительства тоннеля под продолжение зеленой линии. Этот подземный коридор обеспечит работу «Каменки» и «Богатырской», которые обещают запустить в 2029 году. На эскалаторы для обеих станций потратят больше миллиарда рублей.
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