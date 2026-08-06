Тоннель для продолжения зеленой ветки метро построили в Петербурге

Котлован, в который вышел щит «Надежда», располагается между проспектом Королева и Парашютной улицей. В будущем здесь появится вентиляционная шахта метрополитена. Готовый подземный коридор обеспечит работу двух новых станций в Приморском районе — «Каменки» и «Богатырской». Их планируют начать строить уже в этом году, а запустить к 2029-му. Обе станции облицуют камнем за полтора миллиарда рублей.

После выхода механизма наружу работы под землей продолжатся: строители оборудуют перегонные тоннели инженерными системами и подготовят их к испытанию. «Надежду» тем временем отправят строить северный участок фиолетовой ветки. Здесь запланированы три станции — «Шуваловский проспект» с пересадкой на «Каменку» зеленой линии, «Магистраль №31» и «Коломяжская» с одноименным депо.

Тестовая проходка щита стартовала в 2023 году, а в 2024 году механизм приступил к строительству двухпутного тоннеля. «Надежду» изготовили в ФРГ, однако страна-производитель отказалась реконструировать механизм, отметил губернатор Александр Беглов. «Наши умельцы это сделали. У нас он работает отлично. По-русски!» — заявил чиновник.